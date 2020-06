Por una mala praxis quedó con una discapacidad

Una familia que vive en las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero pide ayuda a la población jujeña por encontrarse en situación de pobreza y vulnerabilidad al tener a su niño de 4 años postrado en una cama producto de una mala praxis.

En el 2018 lo operaron del corazón en la provincia de Salta, es que tenía un soplo cardíaco y desde el Hospital de Niños lo derivaron para ahí. La intervención fue exitosa pero luego, cuando arrancaron los cuidados posoperatorios, empezaron las complicaciones.

En ese sentido, su madre, Marisol Colqui mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "cuando Santino tenía 2 años y medio decidieron operarlo porque su corazoncito había crecido mucho, cuando lo operaron en Salta salió todo bien. Estuvo una semana en terapia, después pasó a sala común, él hablaba y comía bien. Yo me vine porque tenía que cuidar a su hermanito menor que recién había nacido".

"Pero todo eso cambió al poco tiempo, mi hijo empeoró culpa de una enfermera que no sabía canalizar su herida, lo atendieron mal y hasta nos dijeron que no sabía que estaba operado. Le entró sangre en el corazón, sufrió un paro cardíaco, convulsiones y desde ahí no quedó como el niño de antes", añadió.

A raíz de eso Santino quedó con una discapacidad ya que está postrado en la cama. Fue derivado al Hospital Materno Infantil de Jujuy, estuvo en terapia intensiva por siete meses y cuatro en sala común, "le hicieron la traqueotomía y otras intervenciones y quedó como un bebé, en cama. Hace la rehabilitación, necesita el oxígeno porque cae internado frecuentemente, y todavía no me lo dan. Estoy yendo a reclamar al Ministerio de Salud para tenerlo cuanto antes porque tenemos miedo que le pase algo", comentó.

Precisan el artefacto que le abastece de oxígeno y un aspirador manual, este último aparato lo requiere para poder trasladarse de su domicilio hacia el hospital. También contó que estuvo tramitando en Salud para que le faciliten una silla y otro artefacto que requiere para sus piernas.

La vivienda posee dos habitaciones, en una duerme la pareja con sus otros dos hijos y la otra está acondicionada exclusivamente para Santino.

Señaló que necesitan sábanas, garrafa, colchones, frazadas, mercadería en general y elementos de construcción para preparar la vivienda de la mejor manera a fin de que el niño no se enferme y tenga una mejor calidad de vida.

Para finalizar indicó que "él no tiene sábanas prácticamente, y por la noche hace mucho frío. Es importante que la casa esté bien por su discapacidad y además tiene las defensas bajas, se enferma muy rápido, si uno está resfriado, rápido se contagia. Perdió mucha sangre y hasta tuvieron que realizarles transfusiones, la atención en Salta no nos gustó, no lo cuidaron bien, nos decían que no tenía nada y todo eso lo llevó a estar así postrado en una cama sin poder jugar como hacía antes".

Cómo ayudarlos

La familia no posee un celular por eso es importante que reciba esa donación para estar comunicados.

Pero mientras tanto se los puede ayudar yendo a su domicilio a la Manzana 14 Lote 325 de las 150 Hectáreas. O comunicándose al número de una de las vecinas que les colaboran: 3885213039.