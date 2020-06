Ratificaron traspaso de ambulancias al Same

El conflicto en torno a las ambulancias de los hospitales siguió su curso en la mañana de ayer cuando Nicolás Bouhid, director general de Asuntos Institucionales del Ministerio de Salud, y Sonia González, directora del Same, visitaron el hospital "Salvador Mazza" de Tilcara. La visita tenía dos objetivos centrales: dejar la nueva resolución con referencia a los vehículos y verificar el estado de uno de ellos, con presuntos daños en su tanque de nafta.

La reunión que tuvieron con el personal del nosocomio no dejó de ser tensa, teniendo en cuenta que los cambios en las medidas cuestionadas no afectarían al fondo de lo reclamado. Al salir de la reunión, el funcionario del Ministerio manifestó que "estamos presentando la reescritura de la resolución que se había presentado la semana pasada, y que había causado inquietudes. Queríamos traer tranquilidad porque las ambulancias permanecen en el hospital", dijo.

Agregó que "se afectan al Same por una cuestión operativa, para que tenga conocimiento de los movimientos de la ambulancia y ver de contar con ella en caso de emergencia o traslado. La nueva resolución va a ser estudiada por el hospital y seguramente la semana que viene nos vamos a estar reuniendo para ver cuáles son los planteos de la mesa de trabajo comunitaria, así como el jueves recibimos al intendente y a representantes de los pobladores de Tilcara".

Cuando se le preguntó sobre a que institución pertenecerían las ambulancias, el funcionario respondió: "Bajo operatividad del Same, aunque van a quedar en el hospital haciendo el trabajo que habitualmente realizan. Pero cada paso debe ser informado al Same".

El personal del hospital aprovechó la presencia del funcionario para plantear otros cuestionamientos, como el tema del Centro de Rehabilitación que estaba destinado a Tilcara y cuyos fondos ya habrían llegado a la Provincia. Al consultarlo sobre el particular, Bouhid señaló a El Tribuno de Jujuy que "es inminente el inicio de las obras, ya hemos coordinado con Nación que a medida que presentemos los avances de obra nos van a seguir mandando los fondos. Los fondos que llegaron están guardados en el Ministerio desde el día en que llegaron".

Finalizó diciendo que "uno de los objetivos de la visita fue verificar una de las ambulancias a la que, aparentemente, le han tirado arena en el tanque de nafta. No sabemos quién fue que lo hizo, pero va a quedar desafectada hasta que se pueda arreglar. Pedimos el entendimiento de la población en el caso de que tengamos que llevarla para el arreglo". Cuando se le consultó si se realizaron las denuncias policiales pertinentes y si hay en curso una investigación del caso, el funcionario provincial respondió que "eso estamos por averiguar en este momento".

Sonia González, por su parte, explicó que "la operatoria sobre las ambulancias ya hace un tiempo se utilizó. Cuando tengan que hacer una derivación o movimiento se tiene que informar al Same para que podamos operativizar la región. Tenemos que trabajar en equipo, y eso es lo que se pretende. Esto no es nuevo sino volver a lo que se hizo antes, no es dejar al hospital sin ambulancias ni dejar gente sin trabajo, salvo que opte por trabajar en el Same".

Luego especificó que "el costo de la utilización de las ambulancias va a depender, en principio, del Ministerio, porque no sólo son las ambulancias del interior sino también las de los puestos de salud. Eso hasta que el Same tenga su partida presupuestaria, entonces va a depender del Same. Se trata de cincuenta ambulancias".

Terminada la reunión con los funcionarios, el personal hospitalario y representantes de la comunidad se dedicaron a estudiar los cambios a la resolución para dar luego su opinión, sosteniendo la reunión prevista para el próximo miércoles a las 10, en Maimará, para la que se solicitó la presencia del ministro del áre