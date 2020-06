Continúa la parálisis del sector inmobiliario jujeño

El presidente de la Cámara indicó que hay muchos comercios que después de la cuarentena no pudieron seguir.

Debido a que el COE ha dado un poco más de apertura a las diversas actividades comerciales en la provincia, el sector inmobiliario se está normalizando con muchos locales céntricos cerrados, con muchas posibilidades en los alquileres de viviendas, pero con una marcada depresión en las operaciones inmobiliarias de la provincia, como ocurre en casi todo el país, por el tránsito de la pandemia de la Covid-19.

Este panorama fue dado a conocer a El Tribuno de Jujuy por Guillermo Bustamante, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, detallando que en el caso de la actividad comercial, al comienzo hubo muchos inconvenientes pero luego "se fue normalizando a medida que las partes pusieron voluntad para llegar a acuerdos de bonificaciones, postergaciones de pago y demás. Luego se fue normalizando bastante y se está teniendo flexibilidad".

Cabe apuntar que no hubo cobro de intereses "ya que eso iba a ser como echar nafta al fuego y sobre todo en el aspecto comercial. En todo se trató de llegar a acuerdos entre el propietario y el inquilino procurando que sean cuestiones justas y sacrificios compartidos. Esto fue un tema que nos sorprendió a todos, una cuestión de fuerza mayor que a los comerciantes los obligó a suspender sus actividades por lo que había que considerar los factores. Es así que en muchos casos, se llegó a acuerdos, bonificaciones, postergaciones, condonaciones, es decir que en cada caso particular tuvo su tratamiento específico. Al principio hubo mucho inconveniente porque la gente no tenía recursos para hacer frente a sus obligaciones".

Acotó que "ahora que comenzó a girar la rueda económica en la provincia, la gente se va acomodando. A medida que se fue reactivando la actividad, los inquilinos de los comercios comenzaron a querer regularizar y cumplir sus obligaciones".

Asimismo, en el caso de viviendas, el presidente de la Cámara Inmobiliaria indicó que no hubo mayores inconvenientes salvo alguno que otro atraso pero en general se notó un cumplimiento bastante alto.

En cuanto al pago de las expensas dijo que en general se priorizaba ese pago porque "tiene que ver con servicios que si no se pagan se cortan, y los sueldos de personal como los encargados de edificios y obviamente el pago de servicios como luz y agua y no se podían dejar de cumplir, a pesar que durante estos últimos meses no hubieron cortes".

En el ámbito comercial precisó que "las deudas fueron arregladas con la mayoría y algunos no pudieron pagar, uno que otro mes quedaron para verlo más adelante, por lo que hubo distintos acuerdos en función de las posibilidades específicas de cada uno". Agregó que "se tuvo en cuenta que hay muy buenos inquilinos y es la primera vez que afrontan este tipo de dificultades y se vio que los propietarios quieren mantenerlo y entienden la situación, por lo que se trató de hacer esfuerzos compartidos para poder seguir en la relación contractual".

Bustamante indicó que hay muchos que después de la cuarentena no pudieron seguir con la actividad, y tuvieron que dejar los locales y cerrar. "Esto se puede observar en el casco céntrico, se ven muchos locales desocupados que no se alquilan y antes era muy difícil encontrar. Igualmente hay que decir que ya antes de la pandemia veníamos con un mercado bastante deprimido porque teníamos tasas astronómicas. Entonces, la gente en vez de invertir en una actividad productiva, prefería poner la plata a plazo fijo que tener un comercio. Esto, sumado a que ya veníamos con problemitas de una actividad deprimida de inversión y locales desocupados, y la pandemia fue el broche de oro que hizo que muchos comerciantes abandonen la actividad obligados por las circunstancias".

Adelantó que a través de la Cámara están relevando el microcentro para ver cuántos locales están desocupados, debido a que como parte de la Federación de Inmobiliarias es una de las tareas que realizan.

“Todavía no hay señales claras para hacer inversiones”

En referencia a la marcha de las operaciones inmobiliarias en la provincia, Bustamante refirió que está muy deprimido y quieto, ya que si el dólar se mueve la actividad inmobiliaria se paraliza y si el dólar se aquieta, la actividad inmobiliaria se mueve, y es inversamente proporcional. “Hoy los que tienen el privilegio de tener dólares o ahorros, están sentados sobre ellos esperando ver qué pasa porque todavía no hay señales claras para hacer inversiones. La compra-venta también está bastante paralizada producto de la pandemia. Cómo será que está paralizado que el mes pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hicieron solamente siete u ocho escrituraciones, y es un ejemplo de lo que pasa no sólo en Jujuy sino en el país. Tenemos muchas propiedades en venta y muchos vendedores que retiran sus propiedades o mantienen un precio en dólares que ha quedado exorbitante. Y en la mayoría de los casos las consultas son escasas e incluso tenemos muchos alquileres que están parados y no hay movimiento porque la gente en estos tiempos es difícil pensar en emprender una actividad comercial o productiva”.

En cuanto a los alquileres de viviendas particulares dijo que “hay bastante oferta, cosa que antes no había, y ahora entra al diario y encuentra ofertas de alquileres. Me acuerdo que antes nosotros no llegábamos a publicar un alquiler porque ya se hacía, ahora el que busca una propiedad se puede dar el lujo de buscar, ver y elegir, de proponer incluso”. Para concluir Guillermo Bustamante acotó que “como somos mediadores del propietario y el inquilino, tratamos en todos los casos poder mediar, que se llegue a un acuerdo y tratar que sea justo para las partes y se comprenda la situación.

Esto se logró en algunos casos y en otros no porque para el inquilino su actividad ya era inviable o no la podía continuar, pero no porque no hayamos intentado poder dar algún salvavidas con un acuerdo para que continúe, sino porque más tenía que ver con su actividad comercial, pero en general fue exitosa la mayoría de las gestiones. Todos hemos comprendido la situación, todos nos hemos adaptado a este nuevo escenario y en función de eso todos nos hemos comportado solidariamente y entendiendo todo lo que está ocurriendo”.