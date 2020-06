El Gobierno nacional autorizó entrenamiento de deportistas

El Gobierno argentino emitió el permiso para que los deportistas clasificados a los Juegos Olimpicos de Tokio regresen a los entrenamientos, luego de aprobar los protocolos presentados por el Ministerio de Turismo y Deportes, el Comité Olímpico Argentino (COA) y las federaciones de cada disciplina.

Clubes y profesores de tenis se manifestarán hoy en la Quinta de Olivos para reclamar que les permitan trabajar en Buenos Aires.

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, firmó la autorización de una medida que había sido comunicada hace una semana por las autoridades del área deportiva, pero que necesitaba ese paso administrativo para su instrumentación, lo que ocurrió luego del análisis de los procedimientos correspondientes para resguardar la seguridad sanitaria en el marco de la pandemia de coronavirus.

Así, los 143 atletas que ya tienen asegurada su plaza en Tokio 2020 deberán cumplir los Protocolos de Actuación para la Prevención y Control de coronavirus, cuya implementación estará vinculada a la dinámica de la situación epidemiológica en el país.

"Desde nuestro ministerio, el área de Salud y Jefatura de Gabinete estuvimos trabajando de manera muy dedicada para que las autorizaciones salieran lo más rápido posible. Pero siempre con la mirada puesta en que los protocolos nos aseguren que tanto los deportistas como el resto de la comunidad no corrieran ningún riesgo de contagio", explicó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, en un comunicado.

"Hay que destacar la predisposición del Gobierno en su conjunto para que nuestros deportistas olímpicos puedan volver a entrenar a pesar de que la situación epidemiológica se ha agravado en estos últimos días", valoró.

La decisión administrativa 1056/20, firmada por Jefatura de Gabinete, dispone que el COA y las federaciones deportivas deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas para preservar la salud de los atletas y sus equipos de trabajo, que deberán llegar a sus lugares de entrenamiento sin la utilización del transporte público.

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

Los atletas argentinos de deportes individuales que ya consiguieron su clasificación son: Agustín Vernice (Canotaje), Delfina Pignatiello, Julia Sebastián y Santiago Grassi (Natación), Martina Dominici (Gimnasia artística); Lucas Guzmán (Taekwondo); Fernanda Russo, Melisa Gil y Alexis Eberhardt (Tiro deportivo). Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli (Vela); Facundo Olezza (Vela, clase finn), Lucía Falasca (Vela, clase radial), Sol Branz y Victoria Travascio (Vela, clase 49er FX), Francisco Guaragna (Vela, láser standard), Belén Tavella y Lourdes Hartkopf (470), Celia Tejerina (RS:X) y Francisco Saubidet (RS:X); Agustín Destribats (Lucha); Joaquín Arbe, Eulalio Muñoz y Marcela Gómez (Maratón) y Sergio Alí Villamayor (Pentatlón moderno). Además, Argentina tiene aseguradas una plaza en Ruta y otra en Contrarreloj individual (Ciclismo) y en Ecuestre con José María Larocca (Salto individual), y en equipo de cuatro con Larocca, Martín Dopazo, Matías Albarracín y Carlos Cremona. Los deportes de equipo con pasaporte son el hóckey sobre césped (femenino y masculino); fútbol (masculino); básquetbol (masculino), vóleibol (femenino y masculino); hándbol (masculino) y rugby.

“Por ahora no volverá el fútbol”

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que existe “mucha presión” para poder autorizar el regreso del fútbol, pero aclaró que “por ahora” no volverá “ni en el Amba ni en el resto del país”. “Hay mucha presión para autorizar el regreso” del fútbol. Me encantaría volver a la cancha y entiendo el negocio que implica, pero creo que por ahora no podemos pensar en volver a tener partidos de fútbol, ni en el Amba ni en el resto del país”, sentenció el funcionario.

En una conferencia de prensa virtual, González García agregó que “aunque sea un deporte profesional y tenga protocolos” le parece “demasiado riesgoso autorizarlo en el corto plazo”. Desde mediados de marzo que el fútbol está paralizado en Argentina y la AFA dio por terminada la temporada, aunque resta aún definir algunos temas en el ascenso, al tiempo que el fútbol sudamericano -en competencias internacionales- también está parado. El ministro también se refirió a la autorización del Gobierno de la Ciudad para que la gente pueda volver a hacer atletismo por las calles, aunque en horario nocturno y de madrugada, y explicó que fue algo que no logró entender. “Me gusta hacer deporte, pero no entiendo cómo la gente comenzó a salir de esa manera, sobre todo cuando estamos en un pico ascendente de la curva. El lunes pasado realmente fue un desborde, algo fuera de toda lógica y, encima, el martes la situación no mejoró”, comentó.

El responsable del área de salud señaló que “el ejemplo de lo que pasó en la Ciudad con los corredores, además, es algo malo para todo el país. Varios gobernadores del interior, cuando vieron lo que estaba pasando en Caba, se preocuparon, porque es algo que suele provocar un efecto imitación”. Ginés González García advirtió, en torno a la pandemia de coronavirus, que “lo peor está por venir” y en ese sentido agregó que se deben concentrar “en no tirar por la borda” lo que han logrado “todos juntos en materia de salud”.