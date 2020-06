Hacer frente a la crisis con ventas por las redes

ALTERNATIVAS / IMAGEN DE UN GRUPO DE COMPRA Y VENTA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK.

En medio de la crisis por la pandemia, cientos de jujeños intentan afrontar la crisis económica que afecta gravemente al país y al mundo. Uno de los recursos más usados en estos tiempos es, sin dudas, la venta de productos y servicios a través de redes sociales, que en estos últimos meses de cuarentena se convirtió en una "salida laboral", para muchos.

Postres y tartas, empanadas, fábrica de pastas, asado, barbijos, tejidos, artesanías y macetas decoradas son algunas de las opciones que se pueden encontrar a la venta en las redes sociales.

Si bien suelen ser productos que se ofrecen constantemente en los grupos de Facebook, el aislamiento social, preventivo y obligatorio hizo que el uso de esta herramienta se disparara fuertemente para atravesar la crisis por la Covid-19. En algunos casos, funciona como un complemento al salario, en otros, directamente se convierte en un sueldo.

El país atraviesa desde hace unos años una fuerte crisis económica, que se agravó en los últimos tres meses, donde todos los sectores productivos sufrieron un "parate", que además impactó fuertemente en el bolsillo de los argentinos.

"Yo trabajo haciendo changas, limpio casas y me ofrezco para planchar. Con la pandemia no conseguí más trabajo así que me puse a hacer cosas dulces para acompañar el mate y empecé a vender pastafrola y bollos por Facebook", contó Mariana, vecina del barrio Mariano Moreno, que tuvo que hacerle frente a la crisis buscando otras alternativas.

"La gente compra mucho, por lo menos esto me ayuda en el día a día para comprar para cocinar", agregó.

Las redes sociales han sido de gran ayuda en estos meses para muchas familias. Es el caso de José, del barrio Malvinas que en medio de la cuarentena se dedicó a vender asado a la parrilla. "Con mi mujer pensamos qué podíamos hacer para tener algo de dinero y se nos ocurrió preparar asado todos los domingos y venderlo en bandejas, la gente nos ayudó mucho y se vendió bien".

Las pastas también son uno de los platos más elegidos por los jujeños y en los grupos de compra y venta en esa red social también es una de las más vendidas.

"La idea de vender pastas surgió en medio de la cuarentena. Pensamos qué podíamos hacer con tanto tiempo libre y para tratar de ganar algo de dinero para poder pagar algunos gastos, así que se nos ocurrió hacer pastas frescas para vender. Por suerte nos está yendo muy bien, porque a pesar de que ya se levantó la cuarentena y que estamos volviendo a trabajar, es una entrada extra que nos ayuda mucho", contó Victoria, que también ofrece sus productos en redes sociales.

Otro de los artículos más buscados y vendidos en redes sociales son los barbijos. Desde que su uso es obligatorio, las ventas se dispararon fuertemente. "Siempre me rebusqué para hacer cosas y tratar de ganar dinero extra, si bien no me dedico al cien por ciento, porque entre los chicos y la casa es medio complicado, pero le dije a mi esposo ''¿qué puedo hacer para aprovechar el tiempo este?'', y bueno se me ocurrió el tema de la venta de barbijos", contó Laura y agregó que "primero me animé a hacerlos para la familia y me resultó bien, así que ahora los ofrezco y me sirven como una pequeña entrada más".

Según un informe publicado por el diario iProUp, cerca de 7,75 millones de argentinos interactúan en la gran vidriera de Facebook, ya sea para comprar, vender o simplemente observar el menú de productos y servicios puestos a la venta. Y, de ese total, más de un millón de personas comercializan a través de esa red social.

Si bien la provincia avanza en la normalización de las actividades, todavía son muchos los jujeños que continúan afectados por el aislamiento dispuesto desde marzo y en ese sentido, la venta en redes sociales resulta una alternativa ante la crisis, y cada vez más personas se animan a hacerle frente de esta manera.

El comercio electrónico registró un récord

El comercio por internet generó a la fecha un récord de ventas del 84%, en comparación con un mes promedio del primer trimestre del año pasado, lo que se traduce en un monto total de $400 mil millones. De acuerdo a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), la actividad continúa como un eslabón importante de la actividad económica en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, uno de los factores que impulsa a los compradores a adquirir productos por medio de plataformas virtuales.

En diálogo con radio 10, el director de la entidad, Gustavo Sambucetti, precisó que “se vendieron alrededor de $400 mil millones con un crecimiento del 76%”. Estos números tienen un anclaje importante en un rubro históricamente importante como lo es la electrónica, que tuvo un incremento del 272%, lo que, a la vez, se tradujo en abril en un 12% del total de ventas de los comercios más grandes dedicados a esta actividad. También se comenzó a registrar un aumento en bebidas, alimentos y limpieza: “Son rubros que no pesan tanto pero sí vienen creciendo muy alto y ahora se disparó mucho más de lo que esperábamos”. “El 36% de las órdenes de compra corresponde a gente nueva que se incorpora” al sistema de comercio por internet con compras de rubros cotidianos, enfatizó Sambucetti, que agregó: “La gente que compra en estos rubros suele quedarse”.

Por otro lado, y con la llegada del Día del Padre, desde Cace manifestaron que las ventas serás austeras y se aprovecharán las ofertas: “No estamos organizando una iniciativa particular para el Día del Padre, pero igualmente creemos que las compras se van a concentrar en el canal online como viene ocurriendo, este día está ligado a dos rubros que vienen creciendo mucho online sobretodo el tema electro que viene muy fuerte con un alza del 272% en comparación a marzo”.