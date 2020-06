Sin premiación para evitar posible riesgo de contagios

El director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, confirmó que no se realizará la tradicional ceremonia del podio en las carreras de 2020 para evitar contagios y asegurar el cumplimiento del distanciamiento social ante la pandemia de coronavirus. “Debido a la implementación del protocolo, tenemos que estar seguros en la situación de Covid-19. Las cosas que se han hecho en el pasado simplemente no se pueden hacer. La parrilla repleta de gente antes de la carrera, que era algo típico en la F1, simplemente ya no puede pasar”, señaló.

En diálogo con la web oficial de la Fórmula 1, añadió: “Así que se ha pensado en cada aspecto, desde el momento en que los equipos llegan hasta el momento en que se van, y estamos trabajando con la FIA para concretar cómo será todo”. “No habrá ceremonia de podio, pero estamos pensando hacer algo en la recta principal después de la carrera. Una opción sería alinear los coches en la pista y que los pilotos se pongan delante”, expresó. Brawn indicó luego que “no podemos dar los trofeos, ya que no se puede tener a alguien cerca entregándolos, pero hemos buscado soluciones, hay planes y procedimientos, estamos viendo cómo podemos hacer que se vea por televisión”.

“El desfile de pilotos (del domingo por la mañana) no se hará, ya que no podemos poner a 20 pilotos en la parte trasera de un camión y pasearlos por la pista, así que en su lugar entrevistaremos a cada uno de ellos delante del garage”, aseveró. El directivo dijo que “hay muchas formas de participar sin comprometer la salud y la seguridad. Estoy 100% seguro de que lo convertiremos en un producto atractivo y emocionante, simplemente será diferente. Esta es la nueva norma. ¿Cuánto tiempo durará esto? No lo sabemos, pero seguro que será la nueva norma para el resto del año”. “En cosas como el himno nacional, no puedes tener a todos los pilotos agrupados y no puedes tener a nuestras futuras estrellas de la FIA paradas frente a ellos”, añadió.

Hoy, “sexta” virtual

El Turismo Carretera disputará hoy la sexta prueba virtual de la “Copa Monster Energy en Casa”, con los pilotos participando con simuladores desde sus domicilios, la alternativa que encontró la categoría para mantener su actividad en el marco del aislamiento preventivo por la pandemia de Covid- 19. La carrera usará como escenario virtual el autódromo de Posadas, en la provincia de Misiones. La actividad de hoy será entre las 11 y 14. Tendrá una clasificación a cinco minutos, dos series a cinco giros cada una y la final a 18 vueltas, al trazado de 4.370 metros; la competencia será emitida por la Televisión Pública Argentina y el canal de YouTube, Twitter y Facebook de la Actc. Los pilotos que participarán en sus casas con los simuladores serán Agustín y Matías Canapino, Norberto Fontana, Nicolás Trosset, Josito Di Palma, Baltasar Leguizamón (Fórmula Atlántic estadounidense) y Jonatan Castellano. También estarán Facundo Ardusso, Christian Ledesma, Leonel Ugalde y Mauricio Lambiris, entre otros.