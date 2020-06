¿El fútbol de ascenso será preliminar de la Primera?

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, deslizó ayer la posibilidad de que los partidos de ascenso se lleven a cabo como "preliminar de los encuentros de Primera División" tras el regreso del fútbol debido a que la infraestructura de algunos clubes "no es buena" para poder seguir los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.

"El fútbol argentino volverá, con suerte, en septiembre o a principios de octubre. Los entrenamientos comenzarán a fines de julio o principios de agosto y, desde ahí, 45 días de pretemporada", señaló en declaraciones radiales el mandatario del "granate".

Ante esto, el secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sostuvo que "tal vez se pueda pensar que los partidos del ascenso se jueguen como preliminar de los encuentros de Primera División", porque "la infraestructura del ascenso no es buena para casos como estos".

Sin embargo, Russo remarcó que "algunos tienen mucha ansiedad para que vuelva el fútbol pero es muy difícil que, por ahora, pueda regresar".

Además, consideró que "recomponer la situación de los clubes en el aspecto económico va a demandar dos años, como mínimo".

El dirigente también cargó contra el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, por su intención de retomar los entrenamientos.

"Está bien que Fassi quiera empezar a entrenar, pero no me parece correcto tratar de sacar ventajas en situaciones como estas, considerando que la mayoría de los equipos no pueden hacerlo", manifestó el veterano dirigente.

Por último, expresó que en el torneo de Primera Nacional "hay que jugar las fechas que faltan": "Los dos primeros, que jueguen la final, y que después se juegue el Reducido", cerró Russo.

En simultáneo, en declaraciones al canal deportivo TyC Sports, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reiteró que no están dadas las condiciones para el retorno de fútbol, ni siquiera en el interior. "Tengo tantas ganas como todos, pero el 75% de los jugadores de las divisiones más importantes son del Amba y es una zona con muchos casos de Covid-19. Si llevamos al interior, que está limpio, tiene un riesgo potencial de llevar el virus", sostuvo convencido.

La visión de Nadur

Luego de una semana de opiniones cruzadas al respecto, el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, consideró que el fútbol debería retomarse en provincias donde la pandemia del coronavirus no llegó o no provocó contagios. Durante la última semana, fueron los equipos de la provincia de Mendoza, que flexibilizó casi a la “normalidad”, los que presionaron para intentar retomar los entrenamientos, pero tanto AFA como la Liga Profesional (Primera División) le pusieron un freno. El presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, envió un mensaje a los diferentes clubes y pidió “un poco de paciencia” para que no retomen los entrenamientos pese a que “la actividad física grupal ya está permitida” en algunas zonas. Pero contrario a la opinión de Ginés González García, el mandatario del “globo” expresó que el fútbol podría volver “en el interior” del país.