¿Se debe perdonar una situación de infidelidad?

Hace tiempo me vienen preguntando por la infidelidad, más específicamente me preguntan si hay que perdonar una infidelidad. Para responder esto vamos a definir que consideramos infidelidad a las interacciones con un tercero del modo que estaba dentro del pacto de exclusividad que acorde con mi pareja y llevándolo a cabo de forma oculta o no pública. Porque todas las relaciones llevan sus contratos, acuerdos y pactos de forma explícita e implícita. Por esto al comienzo de una relación de pareja se debe hacer explícito qué sí y qué no para luego no dar por obvios temas que en realidad no son tan obvios, ya que lo que entra dentro de la exclusividad con la pareja y el límite de cuando incurrimos en una infidelidad va a ser muy personal, pudiendo variar entre las personas.

Por eso es importante acordar límites explícitos. Cuando sentimos que fuimos traicionados por nuestra pareja, nos sentimos profundamente heridos, la infidelidad es un hecho sumamente traumático. Implica un quiebre y una crisis. El sufrimiento nos lleva a buscar culpables y caer en estados que nos lastiman aún más. Si te preguntas si debes perdonar una infidelidad, permíteme decirte que siempre te recomiendo hacerlo. ¡Perdona siempre, a todos! Pero esto no quiere decir que te olvidarás de lo sucedido ni que la relación continuará o darás una segunda oportunidad. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo, entender que todos hacemos lo mejor que podemos en base a las herramientas que tenemos a cada momento, nos lleva a la compasión.

A dejar de un lado el castigo, las culpas, el cobro de deudas, trascender ese hecho nos llevará a no sentir que nos robaron o estafaron porque mientras sientas esto lo seguirás queriendo cobrar, a ti mismo o a los otros. Soltar, para que te deje de hacer daño a vos, una vez que puedas recordar sin dolor, habrás perdonado y te habrás liberado de aquello. Proponte perdonar por vos mismo. Suelta esa braza caliente que está quemando tu mano. Cuando lo sueltes solo será un recuerdo más. Otro tema es si voy a dar una segunda oportunidad, te diré cuando sí y cuando no lo recomiendo. ¿Cuándo sí? Cuando consideras que la pareja tiene una buena calidad. ¿Cuándo no? Te voy a dar tres razones: Cuando ya hubo otras infidelidades, si tu pareja te fue infiel en repetidas ocasiones. Recuerda que hay dos tipos de infieles, están los que en determinado momento de la relación sienten ciertas carencias que de pronto cubren con un tercero y las personas de estructura infiel por ejemplo esos hombres mujeriegos que coleccionan conquistas como trofeos, que te aseguro que los hay.

Cuando no percibes que realmente esté arrepentido de lo sucedido, si lo ves que sobreactúa por ejemplo puede ser manipulación (seguro conocés a tu pareja y podés registrar si es genuino su arrepentimiento). También ten cuidado si te culpa a vos, si te dice “es que vos me llevaste a esto de alguna forma”, en ese caso no te recomiendo seguir ahí. La infidelidad no es un error, no es como tropezar, sino que es una decisión de esta persona decidió traicionar el pacto entre ambos, y si no se muestra arrepentido por el dolor que te causó, entonces no tienes nada que hacer con esa persona. Si continuarías solo por terceras personas (hijos, familia, el qué dirán) o por los años que estuvieron juntos, recuerda que aunque hayas estado muchos años no los tiras a la basura, porque fuiste feliz, pero la vida cambia y lo que antes te hacía feliz puede no hacerlo actualmente.

Fluye y ve hacia nuevas situaciones que puedan hacerte bien. Algunas veces me dijeron mis pacientes “pero yo sé que él/ella me ama” y yo les respondo “nadie puede poner en duda los sentimientos de otra persona, pero la pregunta no es si te ama, la pregunta que debes hacerte es ¿así quiero ser amada/o?”. Esto es algo que solo vos debes decidir, pero recuerda que para superar una infidelidad va a requerir mucha voluntad y determinación de ambos miembros de la pareja y que seguramente necesitarás acompañamiento de un profesional.