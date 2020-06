Con fiebre constante, cansancio y dolor muscular

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien tiene coronavirus, dijo ayer que siente "cansancio, fiebre y dolor muscular", pero en líneas generales "está bien", y agradeció la atención de los médicos del hospital de Lavallol, donde se encuentra internado.

"Estoy bien, con fiebre constante, pero con el paracetamol me lo controlan; siento el cansancio lógico de la fiebre y dolor muscular", contó Insaurralde, quien aclaró que toma ese medicamento tres veces al día.

"La angustia del encierro es dificilísima, hace dos días y medio que estoy en una habitación y es difícil", dijo Insaurralde durante la entrevista con Gerardo Rozín en la "Peña de Morfi", programa en el que trabaja su esposa, Jésica Cirio, a quien el test le dio negativo pero guarda cuarentena junto a su hija Cloe por ser contacto directo.

"Arranqué el miércoles, y después de un almuerzo de trabajo sentí calor", explicó el intendente.

"Soy un paciente difícil, yo tenía poco olfato por la quimio, una de las consecuencias que me dejó el tratamiento (anticáncer); es que a veces tenía olfato y otras no, con lo cual sobre ese punto no podría decir si es un síntoma, pero sí te puedo decir que no tengo nada de gusto, el olfato no puedo garantizarlo y fiebre constante", remarcó Insaurralde cuando le consultaron sobre los síntomas de la enfermedad.

"Yo sabía que era una persona de riesgo, pero elegí esto y no podía estar al margen del trabajo con lo que sabía que tenía que hacer, que era cuidarme", explicó el intendente.

Además de puntear los protocolos de prevención que realizaba a diario tanto en su oficina como en sus recorridas por Lomas, Insaurralde advirtió que el coronavirus "es un virus muy difícil y hay mucho asintomático, no encuentro otra explicación al contagio". El intendente de Lomas pidió a la gente "que se quede en casa, que se lave las manos, que haga distanciamiento social" para evitar el contagio, ya que "la curva en este momento es la más peligrosa y el virus está circulando por todo el Amba". Al reconocer que "las noches es lo más difícil" de sobrellevar, Isaurralde dijo: "Anoche pude dormir cinco horas" y si bien tiene una enfermedad respiratoria de base, aclaró que "por suerte la complicación pulmonar no la tengo". Entre los casos positivos más cercanos a Insaurralde están el secretario de Gobierno, Martín Choren, y la secretaria privada, Vicky Bourio.

También el director de Compras, Daniel Perfumo; el secretario de Obras Públicas, Emiliano Piergiovanni; el chofer de Insaurralde, y Matías Ursos, de Personal.