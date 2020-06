La pandemia del coronavirus no sólo generó quietud, tristeza y desesperanza. Muy por el contrario. El pádel jujeño, no perdió el tiempo y se armó para cuando volviera lo más rápido a la acción. La nueva fase de la cuarentena del Covid-19 en la provincia trajo flexibilizaciones de varias maneras . El deporte en general y el pádel en particular volvió a las pistas, a las canchas, la necesidad imperiosa de los dueños de complejos deportivos de darle vida a sus instalaciones hoy es un hecho. Los jugadores de pádel, agradecidos.

Paralelamente y luego de mucho trabajo, se logró formalizar la comisión directiva de la Asociación de pádel de Jujuy (Apaju). Esta asociación ya cuenta con Personería Jurídica otorgada por la Fiscalía de Estado del Gobierno de la Provincia de Jujuy (Constancia N° 2932-DPJ-

2020) mediante Decreto N°1519-

G/2016 de fecha 13 de junio de 2016, (Legajo 1384). La Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el pasado 14 de noviembre del pasado año, elecciones mediante, ya cuenta con autoridades las cuales tendrán el contralor de la asociación hasta el 14 de noviembre de 2022.

Esta es la nómina de directivos pertenecientes a la Asociación de pádel de Jujuy:

Presidente: Juan Carlos Ancasi

Vicepresidente: Gonzalo Haquim

Secretario: Sebastián Gallardo

Tesorero: José Farfam

Vocal titular 1°: Cesar Terrades

Vocal titular 2°: Victor Hugo Leiva

Vocal titular 3°: Gonzalo Morales

Revisor de cuentas: Mario Saravia

La Asociación de Padel de Jujuy (Apaju), tiene como objetivos la unión del deporte y su crecimiento sostenido. "Deseamos sumar jugadores, sumas clubes, crecer estructuralmente para poder el día de mañana traer a Jujuy por ejemplo un nacional amateur. Pero ante todo venimos para lograr la unión del pádel jujeño y así crecer", enfatizó el histórico referente del pádel provincial Juan Ancasi.

En definitiva el pádel en la provincia de Jujuy pretende seguir buscando un horizonte claro que lo ubiquen en un buen lugar dentro de los deportes que se encuentran en franco crecimiento. En una disciplina deportiva en la que a partir de 1985 se produce un crecimiento exponencial en la cantidad de torneos y jugadores especialmente en Argentina. Los premios monetarios, los nuevos sponsors y exhibiciones impulsaron la profesionalización del deporte. Durante las temporadas de 1986 y 1987 Javier Maquirriain y Gustavo Maquirriain fueron imbatibles, logrando la primera posición del ranking siendo los primeros número 1 de la era profesional.