21 personas murieron y otras 1.208 se contagiaron

Un total de 21 personas murieron y 1.208 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 854 los fallecidos y 32.785 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria informó en su reporte vespertino que fallecieron 11 hombres, siete residentes en la provincia de Buenos Aires de 62, 63, 66, 68, 76, 54 y 55 años; dos en la Ciudad de Buenos Aires de 40 y 72; uno de 67 en la provincia de Río Negro; uno de 64 en la provincia de Córdoba y una mujer, de 92 años en la Ciudad de Buenos Aires.

El parte matutino consignó que se registraron nueve muertes: cuatro mujeres, una de 53 años, residente en la provincia de Buenos Aires; tres en la Ciudad de Buenos Aires de 73, 83 y 88 y cinco hombres, uno de 96 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires; y cuatro en la provincia de Buenos Aires de 51, 48, 62 y 78 años.

Del total de los casos, 1.028 (3,1%) son importados, 12.835 (39,1%) contactos estrechos de casos confirmados, 12.828 (39,1%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los diagnosticados ayer con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 552 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 575, en Chaco 38, en Chubut 22, en Córdoba 2, en Corrientes 1, en Entre Ríos 2, en Misiones 1, en Neuquén 3 y en Río Negro 12.

En tanto, no se notificaron infectados en Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El número de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 13.748 casos, la Ciudad de Buenos Aires 15.282, Chaco 1.364, Chubut 63, Córdoba 497, Corrientes 104, Entre Ríos 88, Formosa 33, Jujuy 8 y La Pampa 6.

La Rioja alcanza 64 casos, Mendoza 112, Misiones 38, Neuquén 212, Río Negro 564, Salta 21, San Juan 7, San Luis 11, Santa Cruz 51, Santa Fe 285, Santiago del Estero 22, Tierra del Fuego 149, y Tucumán 56.

Catamarca continúa sin registrar contagiados con coronavirus.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa, debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

Analizaron la situación de la pandemia en la región del Amba

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, realizó ayer junto a sus pares de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y de la Ciudad, Fernán Quirós, un “seguimiento y diagnóstico de la situación vinculada a la pandemia en el Área Metropolitana de Buenos Aires” (Amba) e insistieron en “respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y las medidas de higiene”. “El principal objetivo del encuentro fue el seguimiento y diagnóstico conjunto de la situación vinculada a la pandemia en el Amba, para brindar respuesta y herramientas que ayuden a afrontar este momento y cuidar de la mejor manera posible a los argentinos y argentinas”, señaló la cartera sanitaria nacional en un comunicado luego de la reunión por teleconferencia, que también fue difundido por las carteras de la Ciudad y bonaerense. A salida de la reunión, Ginés afirmó que “trabajamos en buscar una metodología común para tener todos los datos.

Vamos a tratar justamente en manejar la información como una sola unidad, que sea similar en todo el Amba”. Y agregó que estuvieron “discutiendo en términos técnicos cómo buscar información oportuna y que esté consolidada” porque, explicó, “esa información es parte del sustento de la toma de decisiones. Vamos mirando día a día para tomar las medidas”. El ministro de la cartera nacional de Salud agregó que “hablamos de ajustar una serie de cosas como el transporte, que creemos que es donde se expande muchísimo. Más circulación significa más riesgo de contagio”, reflexionó. Respecto a los runners en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que no le preocupan. “Particularmente no, pero entiendo que es una imagen no demasiado buena”. Momentos antes de ingresar, Ginés González García había asegurado que “de ninguna manera va a salir una decisión de esta reunión que es soporte de información y de opinión de todos los que estamos involucrados en el tema Amba para aportar”.