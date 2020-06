Denunció feroz golpiza a manos de un policía

Un hombre de 60 años fue víctima de un violento episodio, donde un hombre que se identificó como efectivo policial lo amenazó de muerte y lo propinó una feroz golpiza, por orden del conductor de una empresa de transporte público.

El hecho se registró el pasado 6 de junio, cuando Juan Manuel Silva se trasladaba a bordo del colectivo

Nº 48 de una línea de transporte interurbana que hace recorridos interbarriales. El hombre hacía pocos meses fue operado y se desplazaba con un bastón.

En esas circunstancias el hombre le hizo notar al conductor que por disposición del COE, no puede haber muchas personas en el coche, sólo las que puedan ir sentadas. El conductor de colectivo lo mandó a callar con amenazas e insultos y de inmediato un hombre que se encontraba al lado del conductor se le sentó al lado, le exhibió su credencial de policía y que él autorizaba al chofer levantar a las personas que él quisiera a bordo del colectivo y durante 20 minutos lo amenazó de muerte y decía que sí él quería lo detenía en ese mismo momento.

El hombre reaccionó y le pidió al chofer que se dirigieran a una seccional para realizar la correspondiente denuncia, a lo que estas dos personas hicieron casos y continuaron con los insultos y las amenazas.

El hombre de 60 años solicitó descender del coche en la parada que estaba cerca de su casa y por detrás bajó el efectivo, quien le pegó de atrás un golpe de puño y en el piso le aplicó golpes de patadas, para luego darse a la fuga.

Silva le dijo a nuestro diario que estuvo alrededor de 3 días en su casa, inmóvil por los golpes que había sufrido y por la reciente operación.

El viernes de la semana pasada se dirigió a la Seccional 33º del barrio Alto Comedero para realizar la denuncia del hecho y mientras hablaba con una oficial, vio a su agresor vestido de policía, quien primero trató de amedrentarlo con su presencia, pero luego ingresó a la seccional y no quiso salir de allí.

"Una oficial inspector que me estaba tomando la denuncia me dijo que era imposible que esa persona me haya agredido y que me retire del lugar, que le tomen la denuncia en otra sede policial" y para sorpresa del denunciante, se negó a brindar el nombre del efectivo policial que había sido identificado por su víctima.