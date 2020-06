Escuelas rurales inician hoy la vuelta a las aulas

En la jornada de hoy inicia el Plan de Apoyo Escolar, que es el puntapié del regreso a las aulas, con la excepción de las escuelas de las localidades limítrofes con Bolivia debido a la presencia de 7 casos positivos de coronavirus en Villazón.

Tras el receso invernal adelantado, se seguirá implementando la educación a distancia y desde hoy se suma el Programa de Apoyo Escolar que es una herramienta para que los alumnos puedan contar con clases presenciales algunos días a la semana. Habrá un acto oficial del retorno en la Escuela de Barrancas a las 8.30 que será trasmitido por el Gobierno de la Provincia.

El Programa de Apoyo Escolar "Estamos más cerca", de carácter voluntario, en fase 1, comprende 70 escuelas primarias y secundarias con albergue anexo ubicadas en zonas rurales dispersas, bajo modalidad 20 días presenciales por 10 días sin presencia, alcanzando a 2.393 alumnos, 970 docentes y 493 no docentes.

Según informó el Ministerio de Educación tiene el objetivo de nivelar los aprendizajes retomando el vínculo en las aulas entre docentes y alumnos, reforzar la política alimentaria y asegurar el derecho a la educación de los niños y adolescentes que más lo necesitan.

Como medida de seguridad sanitaria también se informó que los docentes que retornarán a las aulas recibirán la vacuna antigripal y se les realizará el test para detectar coronavirus.

Indicaron que en el feriado de ayer se comenzó a vacunar contra la gripe y realizó test de coronavirus a docentes de las escuelas de zonas rurales con albergues.

"Estas acciones de prevención se extenderán hasta hoy en los hospitales y centros de salud cercanos al establecimiento educativo para que los docentes puedan volver a las aulas sin inconvenientes en su salud", señaló el secretario general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), de Jujuy, Jorge Montero.

Cedems y otros sindicatos del sector educativo mantuvieron recientemente una reunión con las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Gerardo Morales, en la que se garantizó además la entrega de abonos, albergue y comedor para los docentes afectados a las tareas desde hoy martes.

Por otro lado, dentro de las medidas de prevención frente a la Covid-19 se proveerá de un termómetro infrarrojo digital a los establecimientos educativos y se reforzarán los elementos de limpieza, de calefacción (salamandras, calefactores) y repelentes.

"Serán más de 700 pistolas para controlar la temperatura para las escuelas", indicó Montero.

En tanto que el gremio de los docentes primarios, Adep, indicó que "tenemos serias observaciones respecto de lo que ha determinado el Ejecutivo provincial".

Darío Abán, secretario general de la Asociación de Educadores Provinciales, en contacto con la prensa dijo que "más allá de la pandemia del coronavirus, acá en la provincia estamos sufriendo un golpe muy duro con el dengue. Hacia fines de febrero y los primeros días de marzo, desde el Sindicato le decíamos al Ministerio de Educación de la Provincia que no se podía iniciar el ciclo lectivo porque teníamos un relevamiento de Infraestructura Escolar en los distintos establecimientos jujeños que reflejaba serias falencias. Sin contar desinfección, desmalezamiento, la limpieza de los tanques y una batería de cosas que hacía imposible y riesgoso el inicio de las clases. Ahora, tres meses más tarde, esto no se solucionó sino que empeoró", señaló entonces.

Por otra parte, docentes autoconvocados decidieron realizar una manifestación, hoy a partir de las 9, con distintos reclamos.

Las de Santa Catalina y Yavi no

Se pospone el inicio en los establecimientos de los departamentos Santa Catalina, Yavi y en Lagunillas de Farallón por el agravamiento de la situación sanitaria. Entre otras son las escuelas Nº 249, Nº 170, Nº 208 “2 de Junio”, Nº 303, Nº 169, Nº 134, Nº 347, Nº 81, Nº 291, Nº 61, Nº 333, Nº 162, Nº 317, Nº 80, Nº 250, Colegio Secundario Nº 10, Secundario Nº 17, Escuela Nº 131, Secundario Nº 8, Escuela Nº 384, Nº 319, Nº 369, Nº 18, Nº 127, Nº 348, Nº 52, Nº 3, Nº 29, Nº 425, Nº 49, Nº 146, Nº 423, Nº 368, Colegio Nº 1, Colegio Nº 7, Colegio de nivel Secundario Nº 9, Agrotécnica Nº 14 y Colegio Secundario de Artes Nº 30.

Las distintas fases del retorno

La fase 1 pone el foco en los establecimientos de zonas rurales con albergue, a los efectos de garantizar apoyo escolar, servicio alimentario y conectividad. La actividad se pondrá en marcha hoy 16 de junio, bajo modalidad de 20 días presenciales por 10 días sin presencia, alcanzando a 2.393 alumnos, 970 docentes y 493 no docentes. La fase 2 será para establecimientos de zona rural dispersa y aglomerada, desde el 22 de este mes. En ese caso, la modalidad será 20 por 10 (dispersa) y 5 por 2 (aglomerada). Alcanzará a 12.186 alumnos, 3.213 docentes y 912 no docentes. La fase 3 está reservada para establecimientos de zona urbana de alta vulnerabilidad, a partir del 29 de junio. La modalidad será de 1 día cada grado o año por semana. Alcanzará a 42.470 alumnos, 6.259 docentes y 1.369 no docentes. La fase 4 será para instituciones de zona urbana de vulnerabilidad media y baja, desde el 13 de julio, bajo modalidad de 1 día cada grado o año por semana. Alcanzará a 102.544 alumnos, 12.953 docentes y 2.976 no docentes.