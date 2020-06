Familias en situación de calle piden donde vivir

Nueve familias que se encuentran en situación de calle y que se ubicaron en tierras próximas al lote Parapetí, en el sector denominado loteo 15 Hectáreas de la localidad de La Esperanza, solicitaron ayuda a las autoridades provinciales para que les proporcionen un terreno donde vivir.

Las familias sostuvieron que llevan años realizando trámites en Vivienda, solicitando un terreno donde construir su casa, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta a su pedido.

Ante la situación de hacinamiento que vivían en las casas de sus parientes o la imposibilidad de seguir afrontando un alquiler, decidieron apostarse en tierras que estaban abandonadas, cubiertas de matorrales y que representaban un verdadero peligro para las familias que residen en los alrededores, ya que malvivientes utilizaban ese lugar como aguantadero para perpetrar robos, particularmente, a quienes transitaban por la ruta 38, que comunica San Pedro de Jujuy y La Esperanza.

Cada familia explicó el motivo que las llevó a ocupar esas tierras, indicando que no quieren que los sindiquen como delincuentes y que el Gobierno pueda contemplar que los moviliza la urgente necesidad de tener un techo donde vivir.

Apuntaron que, hasta el momento, no saben quién tiene jurisdicción sobre esas tierras, ya que el municipio de La Esperanza los denunció por usurpadores y el municipio de San Pedro de Jujuy les envió una cédula de notificación para que desalojen, sosteniendo que esas tierras pertenecen al Estado provincial y desde allí radica el pedido que efectúan a las autoridades de la provincia.

Testimonios

Raquel Núñez, conocida vecina de esta ciudad que trabajó toda su vida en un club y en la feria, indicó que mientras esperaba que le otorguen un terreno, convivía y cuidaba a su madre y cuando falleció, vendieron todo y quedó en la calle. "Cuando llegué aquí todo estaba lleno de yuyos, tengo a mi cargo cuatro nietos, San Pedro es chico y todos me conocen, yo viví en barrio Albornoz en la casa de mi mamá, pero cuando murió, aparecieron todos, dijeron que eran dueños, vendieron y me quedé en la calle. Por eso estoy aquí, porque no tengo donde vivir, si tuviese un lugar con qué necesidad voy a estar pasando peripecias, no pasaría frío ni expondría a mis nietos. Nosotros estamos viviendo en estos terrenos hace tres meses, hicimos una casita precaria con palos y lonas, porque necesitamos.

Estoy en situación de calle, le pido que me den un terreno para tener mi techo, yo soy viuda, me cansé de presentar papeles por un pedazo de tierra, una funcionaria de apellido Zerpa me mandó a un asilo, me dolió mucho eso, yo no estoy en una silla de rueda, todavía me puedo manejar, le pedí ayuda y me la negó", dijo la mujer. Apuntó que el viernes le llegó una cédula sin firma, que sólo tiene un sello de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, pero arriba dice Municipalidad de La Esperanza, comunicando que esas tierras pertenecen al Estado provincial. "Por eso le pedimos al gobernador Morales que nos otorgue un terreno, quiero envejecer en mi casa, quiero tener algo que sea mío, no es mucho lo que pido, solo un pedazo de tierra donde vivir", dijo con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Norma Charcas indicó que tiene a su cargo un hijo de 17 años con discapacidad y dos nietos y que ocupó esa tierra por necesidad. "Estoy separada de mi marido desde hace diez años, él figuraba como dueño de la casa, tuve que irme y desde entonces no tengo donde vivir. Comencé a hacer trámites, pero no conseguí que me entregaran un terreno. No tengo donde vivir, ahora aparecen dueños, si a una persona le entregan un terreno es para vivir, no para dejarlo abandonado y lleno de yuyos. Yo limpié todo, vino la policía, me sacó a la calle, pero aquí estoy porque no tengo donde vivir", subrayó.

En tanto, Yanina Aguirre dijo que espera que le entreguen un lugar donde vivir con su familia. "Luego de haber rebotado por las casas de mi familia, de mis suegros, y de solicitar un terreno, cuando me dijeron que estos terrenos estaban vacíos, que no vivía nadie y estaban abandonados, vinimos a limpiar con mi esposo y mi hija y levantamos, como los otros vecinos, una precaria vivienda donde estamos desde hace tres meses. Necesito un lugar y le pido al Gobierno que nos reubique, que nos den la oportunidad de tener un lugar donde vivir".

Sonia Álvarez, quien tiene dos hijos, uno con discapacidad, relató también lo vivido en estos años de arduos trámites en busca de un terreno. "Vine aquí porque necesito un terreno, no tengo plata para ir alquilar, me piden 8.000 pesos, no tengo ese dinero. Hace más de seis años pedí un terreno en Vivienda, en todos lados y no atienen mi pedido. Lamento que mis hijos estén pasando todo esto. Dicen que estos terrenos fueron entregados hace más de un año y no vinieron a vivir, nosotros en menos de dos horas hicimos una pieza, ellos no aparecieron hasta ahora, que está todo limpio, porque nosotros trabajamos sacando yuyos en medio de víboras. No estoy peleando por este terreno, solo pido que me reubiquen, que me den un lugar donde vivir", sostuvo.

Las otras familias también relataron a nuestro diario sus historias de vida, cada una con sus necesidades, con la urgencia porque les cedan un terreno donde levantar su casa y vivir dignamente. Expresaron que ninguno de los jefes comunales de San Pedro de Jujuy y de La Esperanza se acercaron para dialogar con ellos, explicarles la situación y brindarles ayuda, por eso apelan a la solidaridad del Estado provincial.

Incertidumbre

El municipio de La Esperanza los denunció por usurpadores y la comuna de San Pedro de Jujuy les envió una cédula de notificación para que desalojen.