Violencia naturalizada en la niñez que se debe terminar

La cuarentena hizo que los padres pasen más tiempo con sus hijos por eso es necesario fomentar los buenos tratos hacia ellos teniendo en cuenta que existe una violencia que está naturalizada en el seno familiar que debe dejar de existir porque trae complicaciones graves para el futuro de los más chicos, indicaron desde la fundación "Bitácora por la Infancia".

En ese sentido, Mariana Ortíz, kinesióloga y referente de la fundación, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "cuando hablamos de buenos tratos y cambios de paradigmas nos referimos a todos los niños, pero la situación se potencia con los niños con discapacidad. Los buenos tratos tienen que convivir en todas las familias, queremos visibilizar esto porque notamos que hay familias que tienen naturalizada la violencia y en casos de chicos con discapacidad se complica mucho más que comuniquen lo que les pasa".

"Por todo eso empezó a surgir la idea de capacitar en buenos tratos y ahí nos dimos con esa realidad de que se naturalizó la violencia en muchos padres que la sufrieron y no se dan cuenta que la ejercen sobre sus niños. Esto surge de hace mucho tiempo, hace 30 años recién se aprueba una convención de los derechos del niño donde se habla de estas cuestiones ya que antes no se los veía como sujetos de derechos sino como objetos. Ahí se pone en énfasis varios temas como ser la no violencia para criar y educar a los más chicos", añadió.

Desde la fundación dictaron un taller relacionado a esto donde hicieron hincapié en el marco histórico, en el cambio de paradigma en la crianza, en fomentar el buen trato y en considerar a los pequeños como sujetos de derechos.

Resaltó que antes el niño no era visibilizado como tal, sino como un pequeño adulto que debía crecer lo más antes posible para poder trabajar. Era visto como una mano de obra y eso provocó índices elevados de mortalidad infantil y creó la concepción de que la crianza debe estar arraigada a su sufrimiento y a su dolor para que el día de mañana sean personas fuertes.

Asimismo, aseguró que "se ejercía mucha violencia en la sociedad, era natural que se les pegue y castiga, pero a medida que pasó el tiempo todo fue cambiando y recién, hace 31 años que se creó la convención, no fue hace tanto. Lamentablemente todavía siguen sufriendo esa vulneración de derechos".

Los malos tratos se ejercen a veces sin darnos cuenta, no solamente puede ser un castigo físico, sino también emocional, el abandono, la negligencia y el abuso sexual que es lo más aberrante, "en el taller se visibilizaron situaciones de padres que se dieron cuenta que de niño recibían maltratos. A veces como padres no respondemos a las necesidades de nuestros niños, o no los miramos a los ojos, o no reconocemos sus sentimientos, y no les damos respuestas. Eso también es un tipo de maltrato, tres de cada cuatros adultos sufrieron algún tipo de violencia severa", dijo.

Violencia colateral

Ortíz remarcó que cuando existe violencia de pareja eso también afecta a los pequeños por más que la misma no se ejerza directamente hacia ellos. Es imprescindible visibilizar lo que ocurre alrededor de los chicos.

"Bitácora por la Infancia"

La fundación tiene el objetivo de crear comunidades sensibles y comprometidas con la infancia mediante la promoción y el cumplimiento de sus derechos con énfasis en los grupos más vulnerables. Se los puede buscar en redes sociales con su nombre.

Maltrato potenciado en cuarentena

“Nos llamó mucho la atención que en esta época de confinamiento, de estar encerrados, al estar los padres en más contacto con sus hijos, los malos tratos están más potenciados o a flor de piel. El problema es que los chicos con discapacidad no lo pueden expresar o manifestar y lo hacen a través de dibujos por ejemplo, o conductas extrañas”, comentó Mariana Ortíz, integrante de la fundación “Bitácora por la Infancia”. En ese sentido sostuvo que “todos los profesionales que trabajan con la infancia, como adultos, tenemos una gran responsabilidad de detectar y observar cuando los chicos muestran conductas raras para poder darnos cuenta que está pasando algo, es importante tomar conciencia de esto y visibilizarlo porque las secuelas son gravísimas, y son emocionales, físicas y biológicas.

En el cerebro se genera un desgaste permanente ya que ellos están expuestos a un estrés permanente y activan conductas agresivas a lo largo de su vida”. “Es muy importante hacer recapacitar a los padres y docentes de que esto se tiene que acabar, esto no es bueno para nadie porque mucha gente aún piensa que pegándoles se van a criar mejor pero no es así. Se justifican diciendo que les pegaron toda la vida y que por eso son una persona mejor, pero no reconocen muchas cuestiones malas que tienen instaladas”, agregó. Por último, indicó que todo ese impacto que es psicológico y emocional se refleja durante su adultez y tienen problemas para relacionarse con el otro, para elegir vínculos sanos, y o tienden a generar violencia hacia otras personas de forma natural, es decir tienen daños irreparables. En cuanto a su desarrollo cognitivo también pueden tener otras consecuencias como ser dificultades en el aprendizaje.

Crianza a través de varios factores

Mariana Ortíz expresó que hay que empezar a reconocer y definir que el buen trato no es solo la ausencia del maltrato porque muchas personas piensan que por no pegarles ni gritarles ya están cumpliendo con una buena crianza, pero en realidad para ejercer un buen trato se pone en juego muchos factores. En esta situación de pandemia se puede trabajar mucho esto. “Hay cuestiones profundas que se deben tener en cuenta que tienen que ver con una matriz de vínculos sanos que promuevan un desarrollo seguro del niño. Esta matriz la debe tener una figura presente que le transmita seguridad, se necesita un sistema de crianza positiva, que los padres puedan captar sus demandas”, señalo.

En ese sentido manifestó que “la crianza no es solo un aporte, debe mantenerse en el tiempo y los que están a cargo deben estar presentes siempre. Estas familias que crían a un niño necesitan también de un entorno que acompañe, con esto me refiero a que todavía hay entornos que no permiten niños, que no respetan el tema de la infancia y todo eso se agudiza con quienes tienen una discapacidad. No están pensados los entornos para ellos y se complica la situación, el entorno tiene que estar pensado para ellos para que pueden expresar su creatividad, para que puedan descubrir, jugar, etc. Hay pocos lugares favorables para ellos”. “Eso más una nutrición educada, un acompañamiento permanente, con protección, promoviendo su salud mental, dándoles atención correspondiente, ellos podrán superar cualquier adversidad y crecer bien”, finalizó.