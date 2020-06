“Ellos ya no pertenecen al PJ, están suspendidos", aclaró Rivarola

Esta mañana el diputado Rubén Rivarola habló en la radio Jujuy FM acerca de la situación por la que atraviesa actualmente el Partido Justicialista luego de la expulsión de los 4 diputados del bloque justicialista que trascendió en las últimas semanas.



“Ellos ya no pertenecen al PJ, están suspendidos de hecho y les pido que agarren el artículo 11 de la Carta Orgánica donde claramente dice que las personas trabajaron con otro partido en contra del justicialista quedan expulsadas”, aclaró Rivarola.

En tanto el diputado Rivarola confirmó que Pedro Belizan mantendrá su mandato hasta 10 diciembre del 2020 lo cual dejaron sentado juntando 7 de las 12 firmas de los diputados que conforman el bloque.



“El partido está fuerte, y yo como presidente del mismo aclaró que estoy con ganas de seguir trabajando. En la Legislatura seguirá Pedro les guste o no hasta el 10 de diciembre, después nos juntaremos y elegiremos el nuevo presidente, pero hasta esa fecha se va a respetar lo establecido”, explicó Rubén Rivarola.

Por otra parte, el diputado del bloque justicialista se refirió a la situación por la que atraviesa el país y la provincia por la pandemia del coronavirus, a lo que se refirió “en este momento el mayor problema que tiene la provincia, es la pandemia y a eso tendríamos que estar avocados todos

“Hay gente que se enoja porque votamos a favor de los 6 mil millones para pagar los sueldos de los trabajadores de la administración pública, pero esta gente está equivocada si cree que el presidente Fernández es tonto y que tiene arriba de la mesa la plata para que Morales se la lleve. El presidente tiene su equipo y evaluará esta medida, conforme a eso decidirá. Que feo hubiera sido que nosotros digamos que no y que la gente no cobre los sueldos”.

“Cuando se empiezan a proponer estas cosas a algunos les cae mal, creen que yéndole mal a Gerardo Morales las cosas van a estar bien y están equivocados, hay que desearle fortaleza y fuerza para hacer frente a esta pandemia, hay que tener grandeza y empezar a trabajar todos para que no tengamos que volver a fase 1” detalló Rivarola.

“La provincia vive un momento terrible, no sabemos si en algún momento volvemos a fase 1. Los políticos no tienen nada que ver en esto, aquí no hay colores políticos, en esta situación tenemos que trabajar todos juntos, más adelante habrá tiempo de pelear en política” aseguró Rivarola.

“Yo lo felicito al gobernador de la provincia Gerardo Morales y dios quiera que todavía presione más para que la pandemia no entre por la frontera. Estamos rodeado y en peligro por las fronteras, hay que cerrarlas”, dijo.

Por último, el diputado Rivarola concluyó “No le deseo el mal a nuestro gobernador, le tiene que ir bien y a Fernández muy bien, para tener una Argentina cada vez mejor. El año que viene estaremos en distinta línea política y discutiremos, pero hoy no, el país está mal económicamente y le pido a dios que nos dé una mano y que nos ilumine para poder seguir luchando”, concluyó.