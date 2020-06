Gran compromiso por el bien del club

Estos momentos de constante improvisación a nivel Provincial, Nacional y Mundial también se ven pueden ver buenos gestos. Y entre ellos de los simpatizantes del "merengue" que contribuyeron en este momento de emergencia sanitaria por el Covid-19.

Es que un grupo reducido de la Agrupación "Los Borrachos del Mástil" con sus machetes comenzaron a trabajar tiempo atrás con el desmalezado, pero a su vez se están haciendo los cambios de luminarias en los pasillos del club y en la cancha de básquet donde se mejorar ampliamente la iluminación.

Por ese motivo "Flaco" Vázquez confesó que "yo soy muy futbolero pero todas las disciplinas merecen la misma importancia. Y la verdad que me da vergüenza ver como algunas cosas se van cayendo por el tiempo y la falta de mantenimiento en el club de mis amores. Entonces empezamos con varios de los trabajos y ahí nomás se empezó a ver el acompañamiento de los dirigentes y otros hinchas como yo, pero tenemos que aprovechar este tiempo de hacer cosas para el bien del club ya que la demanda de gastos actualmente es menor a cuando estamos en plena competencia con sueldos a jugadores, alquileres, comidas, viajes, contratos y todo lo que significa participar en certámenes afistas", contaba anoche previo al anuncio del COE.

En el tramo final resaltó que "yo viene sumar y si mis aportes no ayudan me retiro por eso me puse a disposición para trabajar por Zapla".