“Creo que hay que cerrar todas las fronteras”, dijo Rivarola

El diputado Rubén Armando Rivarola, titular del Partido Justicialista de Jujuy, destacó el trabajo que se realiza en la provincia para la prevención del coronavirus, y antes que se dispusiera la vuelta a fase 1 en el Gran Jujuy y Perico por los dos últimos casos registrados, expresó: “creo que hay que cerrar todas las fronteras de Jujuy”. Refiriéndose a la situación por la que atraviesa el país y la provincia por el Covid-19, señaló: “en este momento el mayor problema que tiene la provincia es la pandemia y a eso tendríamos que estar abocados todos”.

“La provincia vive un momento terrible, no sabemos si en algún momento esto se puede agravar. Aquí no hay colores políticos, en esta situación tenemos que trabajar todos juntos para que esto no avance, más adelante habrá tiempo de pelear en política”, aseguró el diputado. “Yo felicito el trabajo que se hace para que no haya más casos en Jujuy”, apuntó, y agregó que “hay gente que se enoja porque votamos a favor del crédito de $6 mil millones para pagar los sueldos de los trabajadores de la administración pública, lo que no significa que Nación le dará así nomás el dinero a la Provincia. El presidente y su equipo evaluarán esta medida. Pero hubiera estado mal que no lo apruebe la Legislatura y la gente no pueda cobrar los sueldos”, remarcó el legislador.

“Algunos creen que yéndole mal al gobernador Morales las cosas van a estar bien y están equivocados. Hay que desearle fortaleza y fuerza para hacer frente a esta pandemia, hay que tener grandeza y empezar a trabajar todos para que no tengamos que volver a fase 1”, dijo Rivarola. También señaló que “le tiene que ir bien al gobernador y al presidente Fernández muy bien, para tener una Argentina mejor. El año que viene estaremos en distinta línea política y discutiremos, pero hoy no, el país está mal económicamente y todos debemos trabajar para que esté mejor”, agregó. Asimismo, y ante una consulta, el legislador confirmó que Pedro Belizán mantendrá su mandato como presidente del bloque de diputados provinciales del PJ hasta 10 diciembre del 2020, por el apoyo de 7 de los 12 diputados que integran la bancada. “El partido está fuerte, y yo como presidente del mismo estoy con ganas de seguir trabajando. En la Legislatura seguirá Belizán hasta el 10 de diciembre, después nos juntaremos y elegiremos el nuevo presidente”, finalizó el titular del PJ jujeño.