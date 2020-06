24 personas murieron y fueron diagnosticadas 1.374

Veinticuatro personas murieron y 1.374 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que ascienden a 878 los fallecidos y a 34.159 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación. El 93,5% de los nuevos casos positivos -un total de 1.285- corresponden a la provincia de Buenos Aires (797) y a la Ciudad de Buenos Aires (488).

La cartera sanitaria informó en su reporte vespertino que fallecieron siete hombres, dos residentes en la provincia de Buenos Aires de 53 y 71; tres residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 76, 69 y 76 años; dos residentes en la provincia de Chaco de 69 y 77 años. Además murieron nueve mujeres, dos residentes en la provincia de Buenos Aires de 76 y 51 años; seis residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 77, 90, 91, 86, 69 y 80 años; y una de 84 años, residente en la provincia de Neuquén. El parte matutino consignó que se registraron ocho muertes: tres mujeres, dos residentes en la provincia de Buenos Aires de 50 y 74 años; una de 88 años, residente en la provincia de Santa Fe; y cinco hombres, uno de 91 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (Caba); uno de 80 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y tres residentes en la provincia de Chaco de 29, 35 y 76 años. Del total de los 34.159 casos, 1.030 (3,0%) son importados, 13.340 (39,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 13.602 (39,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los diagnosticados ayer con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 797 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 488, en Chaco 23, en Chubut 1, en Córdoba 1, en Corrientes 1, en Entre Ríos 12, en Mendoza 3, en Neuquén 28, en Río Negro 17 y Santa Fe 3. En tanto, no se notificaron infectados en Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Catamarca continúa sin registrar contagiados con coronavirus. El número total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 14.546 casos, la Ciudad de Buenos Aires 15.770, Chaco 1.387, Chubut 64, Córdoba 498, Corrientes 105, Entre Ríos 100, Formosa 33, Jujuy 8 y La Pampa 6. La Rioja alcanza 64 casos, Mendoza 115, Misiones 38, Neuquén 240, Río Negro 581, Salta 20, San Juan 7, San Luis 11, Santa Cruz 51, Santa Fe 288, Santiago del Estero 22, Tierra del Fuego 149, y Tucumán 56. El Ministerio aclaró que un caso en la provincia de Salta fue reclasificado a la provincia de Buenos Aires. Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid19 en esa parte del territorio argentino.

La transmisión de madre a hijo sería post parto

El coronavirus Covid-19 afecta de la misma manera a embarazadas que a la población en general y “la transmisión de este virus de madre a hijo o hija se produce, la mayoría de las veces en el post parto”, informó ayer el hospital Garrahan a través de un comunicado en el que subrayó que no está contraindicada la lactancia de mamás infectadas. El contagio en embarazadas no difiere del resto de la población general en cuanto a su forma de adquisición, de transmisión y de gravedad; en general los cuadros clínicos son los mismos, y aunque existe riesgo de transmitir la infección al recién nacido, en la mayoría de los casos se produce en el periodo post natal, se recalcó.

“Es raro que suceda por transmisión congénita intrauterina”, indicó Griselda Berberian, infectóloga del servicio de Epidemiología e Infectología del hospital Garrahan, y agregó que “la transmisión de Covid-19 de madre a hijo o hija se produce, ya sea a través del contacto con la madre infectada, por alguien del entorno o bien a través de las superficies o algún elemento contaminado”. Algunos estudios muestran que un 15 por ciento de los niños con madres que tengan el virus se van a infectar; los pacientes neonatales tienen una amplia diversidad de síntomas, pero en general son leves.

El Covid-19 no se transmite a través de la leche materna, y aunque existen estudios que demostraron la presencia del virus, no se sabe qué valor infectivo tiene y por eso no está contraindicada la lactancia en los hijos de mamás con esta infección. El hospital recordó que este virus que se transmite de persona a persona a través de las vías respiratoria por las gotas de saliva que se despiden al hablar, cantar, toser o estornudar. Y por contacto directo con la superficie contaminada con esas gotas. Las medidas de prevención son la higiene de manos, con agua y jabón o con alcohol en gel, el aislamiento social para evitar el contacto con la gente, estar a una distancia de 2 metros y con barbijo o tapaboca, y la limpieza de las superficies.

Aguinaldo

Según confirmó en su página web el diario La Nación, el tope para cobrar el medio aguinaldo completo con el sueldo de junio serán $80.000 brutos. Esto quiere decir que el máximo de medio aguinaldo a cobrar será de $40.000. Por encima del tope, se pagará ese máximo ($40.000) y el resto a cobrar por el trabajador se abonará en cuatro partes. “Estamos analizando el tema con el consejo directivo nacional, al que hemos convocado mañana”, dijo Hugo “Cachorro” Godoy, secretario nacional de ATE. Allí estimaban que la “cuotificación” del pago del excedente del aguinaldo no sería de más de dos cuotas.

“Hay preocupación”, afirmó, y señaló que esta situación es “un mal caso testigo para lo que luego puedan terminar haciendo provincias y municipios” con sus empleados públicos. “Queremos un cuarto intermedio y discutir esto directamente con el presidente de la Nación”, aseguró Godoy en referencia a Alberto Fernández. “Es un mensaje complicado para las provincias y municipios. El ajuste ya se hizo”, dijo el dirigente, que señaló que los empleados públicos perdieron “un 50% de poder adquisitivo” durante el gobierno de Mauricio Macri.