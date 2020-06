Deseo y amistad

Pero también están las amistades, me retrucó Pierre Donadou Quispe, que es otro de los aspectos bellos que puede tener la relación de un hombre con una mujer. Y conste, dijo para iniciar el tema, que eso no implica que no haya atracción física entre ellos, pero uno de los placeres que puede sentir todo varón es pasear con una amiga bonita, conversando y capaz que deseándose pero sabiendo que aquello es una amistad.

Suena medio masoquista lo suyo, trató de bromear el comisario Pierro. Entiendo que la mejor relación de amor deba incluir la amistad, dijo tomando cariñosamente la mano de Blanca, pero no me parece muy apreciable el deseo no satisfecho. En Japón, nos explicó el padrecito, la palabra "deseo" se forma con los dibujos de un valle y un hombre que lo mira bostezando, lo que querrá decir que el deseo nace de la falta de actividad.

La pereza es la madre de todos los vicios, dijo Pierre como sabía decir su abuela, pero tampoco creo que el deseo sea un vicio, aunque estoy seguro que nace, como dice usted, con el aburrimiento. Una persona ocupada capaz que se satisfaga con su labor, como por ejemplo la de pasear con una mujer bella, desearse pero saber que aquello no es otra cosa que una amistad.

Por ejemplo, ejemplificó, es lo que sucede entre una flor y un colibrí. ¿Alguien puede imaginarlos en una vida matrimonial? ¿O acaso pueden concebir una relación amorosa entre el avecilla y la flor?, y sin embargo se desean y se necesitan como nadie, dijo Donadou pero ninguno quedó muy convencido con su ejemplo.