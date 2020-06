Muere un alcalde y se profundiza pandemia

Con la pandemia en ascenso y 5.000 casos nuevos en solo un día, Chile superó ayer los 180.000 infectados y se acercó a los 3.400 muertos, una cifra que no incluyó el fallecimiento de un alcalde de la Región Metropolitana de Santiago que estaba contagiado y tuvo un infarto.

Autoridades sanitarias informaron de la muerte del alcalde de la comuna (barrio) de Til Til, Nelson Orellana, quien estaba contagiado de Covid-19 desde el pasado 29 de mayo y falleció por un paro cardíaco durante una intervención quirúrgica.

En medio del balance diario, el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, no confirmó que el alcalde haya fallecido a causa del coronavirus y aseguró que "no puedo diagnosticar a la distancia y saber si el coronavirus influyó o no".

Paris sí aclaró que Orellana tenía una enfermedad de base.

En tanto, el diputado oficialista de la pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI) Patricio Melero aseguró al canal Meganoticias que "el alcalde no falleció de Covid-19, sino que de un infarto al corazón".

El flamante ministro de Salud afirmó que el país "sigue viviendo una situación difícil desde el punto de vista sanitario" y, ante esto, hizo un llamado a un "esfuerzo individual" para cuidarse y cumplir con las medidas sanitarias.

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que se presentaron 5.013 casos nuevos, de los cuales 4.498 presentaron síntomas y 515 fueron asintomáticos, lo que elevó a un total de 184.449 contagiados, es decir, más del 1% de la población de Chile.

El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Arao, anunció que hoy se sumará un número inusual al total de contagiados nacional ya que agregarán 31.412 casos que no habían sido notificados en los meses anteriores.

"Esto es habitual en una situación como la que estamos viviendo, en una pandemia, y volveremos a hacer todos los ajustes que sean necesarios en el futuro en la medida en que detectamos situaciones como ésta", explicó el especialista.

En total, Chile hoy reportará más de 215.000 contagios de coronavirus.

En paralelo, el país sumó 21 nuevos muertos en las últimas 24 horas, lo que lleva a un total de 3.383.

Con todas las cifras de la pandemia en ascenso, la situación del sistema de salud, especialmente en la Región Metropolitana de Santiago es crítica.

"La ciudad y su sistema hospitalario no aguantan otro mes con estos niveles de contagios y el país no puede resignarse a la alta mortalidad que traen apareados", advirtió Espacio Público, un centro de estudios independiente, en un documento publicado ayer.

En el texto, propone que "el Gran Santiago debe entrar en hibernación, sí, como una ciudad dormida". Sin una solución a la vista para la crisis sanitaria, el presidente Sebastián Piñera volvió hoy a enfocarse en la otra crisis, la económica, al enviar al Congreso el proyecto de ley que aumenta el llamado Ingreso Familiar de Emergencia.

14 millones de personas

El hambre afecta actualmente a 14 millones de personas que sufren de “inseguridad alimentaria severa” en once países de América Latina y el Caribe, debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus en la región, advirtió ayer el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La información fue difundida por el director del organismo de la ONU, Miguel Barreto, quien precisó que los países más afectados son Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras en Centroamérica; Haití, República Dominicana y algunas pequeñas islas en el Caribe; Perú, Ecuador y Colombia en Sudamérica.

El PMA ya había anticipado el año pasado que había 3,4 millones de personas bajo esa categoría pero hoy Barreto subrayó que en menos de medio año -y en el marco del brote de la Covid-19-, otros 11 millones fueron afectados por inseguridad alimentaria. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó más de 1,6 millones de casos de la Covid19, según informó la agencia de noticias EFE. Si en el cálculo se incluye a quienes padecen de inseguridad alimentaria moderada, el problema afecta a 40 millones de personas en un grupo de países que comprende únicamente a aquellos donde el PMA realiza operaciones de ayuda. La evaluación sobre la situación nutricional en Latinoamérica excluye a los países de mayor peso económico, como México y Brasil, así como Argentina, Chile, además de Venezuela, donde el organismo no tiene actividades.

700 mil trabajadores

Unos 70.000 trabajadores retomaron sus actividades en Paraguay tras la suspensión laboral en el marco de la emergencia por el coronavirus, informó el Ministerio de Trabajo, que precisó que la pandemia afectó al 52,1% de los ocupados en diciembre pasado. Paraguay es uno de los países de la región y del mundo que mejor controló la pandemia, imponiendo una cuarentena estricta desde muy temprano y manteniendo controles en la frontera con Brasil, donde se produjo el mayor brote de América Latina y el segundo del mundo, y ordenando una cuarentena obligatoria de dos semanas para todos los que ingresen desde ese país vecino.

“Hoy la cuarentena inteligente nos está mostrando no solo que los trabajadores están volviendo a trabajar, sino que están recuperando el nivel de sus ingresos salariales”, celebró la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, en una conferencia de prensa. La ministra señaló que con el inicio de la cuarentena inteligente, 70.557 trabajadores de 200 empresas se reincorporaron a sus actividades laborales, tras haber solicitado el levantamiento de la suspensión de contratos de sus empleados. Además, anunció que con el inicio de la fase 3 de la reapertura más de 30.000 personas se sumarán a la actividad laboral. Paraguay ingresó en la fase 3 de la cuarentena inteligente y comenzó a reabrir el sector gastronómico, el cual se vio duramente afectado en los últimos tres meses debido a la pandemia del coronavirus. Según Bacigalupo, la estricta cuarentena de los últimos meses afectó principalmente a la rama del comercio.