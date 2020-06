Protestas de músicos, docentes y jardines

Piden asistencia dado que no pueden trabajar por las medidas de aislamiento que rigen desde el mes de marzo.

La plaza Belgrano y las veredas de la Legislatura fueron los espacios elegidos ayer por varios sectores de la sociedad jujeña para pedir mejores condiciones laborales, ayuda a músicos y asistencia económica a jardines de infantes privados.

Las diferentes actividades impulsadas por docentes, músicos y maestras jardineras desafiaron las medidas sanitarias que rigen en la cuarentena para hacer escuchar a las autoridades provinciales las necesidades de cada sector.

Cerca de las 9 de la mañana, maestros y profesores autoconvocados se hicieron presentes en las veredas de la Legislatura para pedir una reunión con los diputados de la comisión de Educación. Allí hicieron público su rechazo al Plan de Apoyo Escolar que prevé el retorno a las aulas de forma progresiva y que inició ayer por considerar que no tiene valor pedagógico y que además no están dadas las condiciones de seguridad sanitaria ni las condiciones laborales como la provisión de abonos y elementos de autocuidado.

Claudia Suarez, de la Corriente Nacional Docente "Conti Santoro", indicó que "queremos expresar el rechazo a la vuelta a clases, no hay información, hay mucha incertidumbre y ante esta situación y la posibilidad de perder tu trabajo muchos docentes pagaron su pasaje y se presentaron en la escuelas, pero creemos que no están dadas las condiciones y pedimos que se dé marcha atrás con esta vuelta a clases que no tiene ningún sentido pedagógico".

Respecto a los abonos docentes, dijo que "no hay abonos, hoy muchos se fueron a trabajar pagando de su bolsillo y seguramente no será reintegrado ese gasto. Tampoco hay información sobre el operativo de vacunación".

"Faltan condiciones sanitarias y de salubridad, conocemos cómo están las escuelas, las deficiencias que hay y el Gobierno no se hace cargo de garantizar lo mínimo", explicó.

El pedido de los músicos

Cerca del mediodía los músicos protestaron frente a Casa de Gobierno, pidiendo mayor flexibilización para trabajar en espacios al aire libre y en fiestas populares, respetando siempre las medidas sanitarias vigentes en la provincia.

Sin cortar el tránsito y ofreciendo su arte por las calles de nuestra ciudad capital, músicos jujeños nucleados en la Unión de Músicos y Artistas Independientes (Umaji) solicitaron "volver a trabajar".

Entendieron que en la provincia no hay circulación local del virus y que se pueden habilitar espacios de trabajo al aire libre para compartir su arte y así llevar el sustento a sus familias. Mientras se manifestaban muchos vecinos les hicieron llegar alimentos perecederos.

Aclararon que son muchos los artistas, que están apremiados económicamente por este parate, además aclararon que la única ayuda que recibieron en tres meses de pandemia fueron 10 bolsones de mercaderías para toda la comunidad de músicos de toda la provincia. Daniel Balderrama indicó que necesitan "una ayuda económica y que se nos habiliten los espacios de trabajo. Porque si tenemos trabajo no tenemos la necesidad de pedir porque nosotros generamos nuestros recursos para mantener a nuestras familias. Creemos que se puede ser más flexible dado que no hay circulación local del virus, queremos que se habrán más locales donde podamos tocar. Nosotros trabajamos todo el año en fiestas populares".

Jardines maternales

“Pedimos al Estado y las familias que nos apoyen, entendemos que no podemos volver, pero también hay que entender que tenemos muchas seños que están en muy malas situaciones. Estamos trabajando por WhatsApp manteniendo el contacto con los niños. Queremos volver cuando el COE nos autorice volver aunque sea con un grupo reducido de niños y respetando las medidas sanitarias necesarias”, indicaron las maestras de jardines.