En Jujuy existen unas 40 especies, las cuales no representan una amenaza. El mamífero fue declarado de interés ambiental.

"Los murciélagos no transmiten el coronavirus a los humanos"

Considerados animales de buen augurio en China, los murciélagos han estado en el centro de la discusión en los últimos meses, luego de que se le atribuyera el origen del coronavirus. Con una fuerte presencia en la provincia con más 40 especies, los biólogos aclararon que estos mamíferos voladores no son transmisores del Covid-19 y que nos hay que temerles ya que la gran mayoría son inofensivos al ser humano.

En el mundo existen unas 1.400 especies de murciélagos, de las cuales en el país habitan unas 65. Si bien son animales poco queridos en Occidente e incluso despreciados por su aspecto, su presencia es de suma relevancia en el ambiente por cuanto brindan un servicio ecológico importante, colaboran en la restauración de bosques degradados y promueven la dispersión de semillas, entre otras cosas.

Así lo explicó Cesar Bracamonte, biólogo de Áreas Protegidas de la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, quien además desmitificó que los murciélagos contagien Covid-19. "Cuando empezó la pandemia se identificó que este virus tenia entre sus genes una proporción del virus que portan los murciélagos, uno de los más de 40 tipos de coronavirus que portan, pero que por si sólo no contagiaba al humano, es por eso que se identificó que hubo otro intermediario a través del cual este coronovarius si llegó al humano y se trata del pangolín, que es un animal muy particular que es consumido en China; se cree que hubo un intercambio genético y hizo virulento para el humano, es decir se convirtió en una enfermedad zoonótica que hasta ahora no lo era".

Bracamonte aclaró que los murciélagos conviven con coronavirus hace millones de años, sin embargo no lo transmiten al ser humano, sino que tuvo que haber una combinación genética y un intermediario que lo contagie.

En este sentido, explicó que en general los murciélagos son inofensivos y aún así "es muy difícil que las personas tengan contacto con ellos. Algunos pueden contagiar rabia, pero es difícil que suceda", señaló el biólogo.