Escándalo y repudio: ¡Ricky Montaner besó en la boca a su familia!

Los famosos "challenge" (desafío) en las redes sociales crecieron a pasos agigantados en esta cuarentena obligatoria. No obstante, algunos de ellos generan polémica por sus arriesgadas propuestas. Este es el caso de Ricky Montaner quien quedó en el ojo del huracán por sumarse a un escandaloso challenge.

“Revolucionando las redes con un nuevo #SuperChallenge”, escribió el artista junto al video donde se lo ve besando en la boca a su hermana Evaluna Montaner, luego a su cuñado Camilo Echeverry y por último a su padre Ricardo Montaner.

En los tres casos, salió corriendo mientras gritaba: “Camilo no fue el último que te besó”, “Evaluna no fue la última que te besó” y “Mamá no fue la última que te besó”, a cada respectiva pareja de esa persona. Pero después de ver algunas de las reacciones negativas de sus seguidores, Ricky comentó: “Sáquenme el Instagram”.

Gran revuelo se armó por el Challenge de Ricky Montaner.

— Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) June 16, 2020

Sin embargo, esta no es la primera vez que la familia Montaner es noticia por algún hecho que llame la atención de los usuarios en las redes. Tiempo atrás, Camilo decidió tatuarse el nombre de su esposa, Evaluna, y ella posteó un video del momento en el que descubría semejante gesto. Al respecto, manifestó: “Quédate con el que se tatúe tu nombre”.

Incluso, hasta su padre se mostró sorprendido: “Que barbaridad Dios mío!”. Aunque después aclaró: “Este muchacho te ama… yo solo tengo un tatoo, justo en el ‘talón de Aquiles’ con el nombre de tu mami. Lo puse ahí porque ella es mi talón de Aquiles. Tatuarse el nombre de la persona amada, es una demostración de amor trascendental”.