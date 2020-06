En Huacalera, denunciados por querer viajar a Bolivia

TILCARA (Corresponsal). Al fin de la jornada del martes, el movimiento policial y hospitalario alimentó rumores de que en Huacalera se habría activado el protocolo. Aunque desde fuentes cercanas al nosocomio no nos pudieran confirmar los hechos, se supo que se trató de dos hombres que quisieron viajar a Bolivia, que no se les permitió el paso de la frontera y regresaron, fueron denunciados por los vecinos al ver que no guardaban cuarentena.

Juan Cunchila, presidente de la Comisión Municipal de Huacalera, dijo que "actuó la gente de la subcomisaría y están cumpliendo ahora la cuarentena en su domicilio, en Villa Perchel, con custodia policial. Se llamó a personal del hospital de Tilcara para que se tomen las medidas del caso, se actuó como se debía actuar para que la cosa no pase a mayores. Como hay mucha gente extranjera que hace muchos años trabaja en la agricultura, los estamos visitando para explicarles que no deben viajar a Bolivia ni recibir compatriotas".