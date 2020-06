Fuerte acatamiento a la cuarentena en Perico

El primer día de la cuarentena fase 1 en Perico se cumplió con toda la adhesión de los vecinos. Desde muy temprano, la ciudad más comercial del interior, se paralizó, calles prácticamente desiertas, sólo abrieron las panaderías, farmacias, supermercados y la Feria Mayorista que se encuentra en el acceso, mientras que el sector denominado La Saladita, la Feria Minorista y el reciente habilitado, Mercado de Abasto municipal, cerraron sus puertas.

La medida dispuesta para Perico, tuvo grandes repercusiones en toda la zona, debido a que los municipios vecinos como Monterrico, El Carmen, Pampa Blanca y Puesto Viejo realizan rigurosos controles a los ciudadanos periqueños y el municipio de San Antonio restringe y controla el ingreso y egreso de personas.

Mientras que testearon a 12 personas de Perico y arrojaron resultado negativo, pero el COE adelantó que continúan procesando muestras.

Los contactos eran de la mujer que dio positivo el martes.

El intendente de Perico, Luciano Demarco, dijo que "seguimos cuidando a los vecinos de la ciudad, ya está desinfectada la terminal de ómnibus, hay que quedarse en casa y cuidarse, ahora también hay controles en el acceso al barrio Santo Domingo, el equipo de Obras Públicas cerró los pasos alternativos a la altura de Suetra, barrio 88 Viviendas y Finca Severino, para que todos los vehículos que ingresen a la ciudad, lo hagan sí o sí por la casilla de control en el acceso sur".

DESINFECCIÓN/ DEL MUNICIPIO A LOS VEHÍCULOS QUE INGRESAN A LA CIUDAD.

Demarco, con un discurso firme llamó a los vecinos a extremar las medidas de higiene y desde el municipio se realizan tareas de desinfección a los vehículos que ingresan.

Los controles a la ciudad los llevan adelante la Inspectoría General y el COE municipal está abierto las 24 horas con personal adecuado para responder inmediatamente, destacaron sus responsables Andrea Bocca y Sergio Ríos.

También se informó que los vecinos de Perico tendrán los servicios esenciales como la recolección de residuos y alumbrado público, si bien se suspendieron las actividades en la administración pública municipal, hay guardias dispuestas para atenciones de emergencias.

Quedó establecido por el decreto municipal 481/G/2020 que se suspende todo evento masivo, público o privado, a su vez, se informó que el municipio de Perico se encuentra en estado de alerta y emergencia sanitaria, por lo que todas las áreas y dependencias se encuentran a disposición del COE, y el número para consultas es el 3884622925.

No hay transporte de colectivos urbanos, los empresarios de las dos líneas, manifestaron que al no haber pasajeros es inútil mantener funcionando el servicio, además de venir con una situación muy precaria en lo económico. Al igual el personal de las boleterías decidió no atender.

En diálogo con nuestro medio, el presidente de la Feria Mayorista, Ernesto Ramírez, dijo que "vamos a continuar con nuestro trabajo en el mercado, contamos con dos pistolas que controlan la temperatura, además de un personal capacitado que realiza un trabajo prolijo".

Otro sector muy perjudicado en Perico es el de los feriantes que venden ropa y calzado, en estos últimos días habían puesto las esperanzas en el Día del Padre, pero lamentablemente la frustración volvió, así lo manifestaron, los comerciantes del barrio Santa Rosa. El comerciante Raúl Tastaca dijo que "todo está para atrás, así es imposible continuar".