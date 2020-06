La OMS espera millones de dosis disponibles de una futura vacuna contra Covid-19 a finales de 2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy que espera que a finales de 2020 puedan producirse cientos de millones de dosis de vacunas contra el Covid-19.



Hay tres vacunas candidatas que están por comenzar la fase final de pruebas en humanos en Estados Unidos, Reino Unido y China, por lo que, según la agencia de salud de la ONU, el mayor reto ahora es que los países se unan para garantizar que las inmunizaciones lleguen primero a los más vulnerables en todo el mundo y no se convierta en un negocio por el que solo aquellos países que puedan pagarlas tengan acceso.



La jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, aseguró durante una conferencia de prensa virtual, que para 2021, confían en que estén disponibles otros 2000 millones.



Unas 300 vacunas están actualmente en ensayos y tres están cerca de comenzar la fase final de las pruebas en humanos: la de la Universidad de Oxford, la vacuna de RNA de la compañía Moderna y otra más en China.



Swaminathan insistió en que estás cifras no son certezas, ya que dependen del resultado final de los ensayos, pero la OMS trabaja con esos supuestos para su “adquisición, distribución y reparto justo”.



“Tengo esperanza, soy optimista. Pero el desarrollo de una vacuna es una tarea compleja, viene con mucha incertidumbre. Lo bueno de esto es que tenemos muchas vacunas y plataformas para que, incluso si la primera falla, o si la segunda falla, no perdamos la esperanza, no nos vamos a rendir”.



“Si tenemos suerte”, dijo la científica, habrá una o dos vacunas exitosas a finales de año.



La experta aseguró que hacerle llegar estas vacunas a quienes lo necesiten, depende de que los apoyen e inviertan en el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, conocido como COVAX, un mecanismo propuesto por la alianza GAVI y la OMS, como parte de su iniciativa de aceleración de vacunas y tratamientos contra el Covid-19.



La funcionaria de la OMS señaló que otras personas en riesgo que también se beneficiarían de una vacuna incluían a los ancianos y aquellos con hipertensión, diabetes y demencia. Las personas en las cárceles, hogares de ancianos, fábricas y barrios marginales urbanos donde se han identificado brotes también deben recibir la vacuna como una prioridad, dijo Swaminathan.