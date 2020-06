Aumentó 30% el índice de denuncias por grooming durante la cuarentena

-¿Han aumentado los casos de grooming durante estos meses de cuarentena?

-A nivel nacional hubo un aumento del índice de denuncias por grooming de un 30% en el marco de la pandemia, según el Ministerio Público Tutelar de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Jujuy también hemos notado un incremento en la cantidad de denuncias y de consultas por casos de grooming, pero no tenemos las cifras exactas porque el Ministerio Público Fiscal no las ha comunicado. Ocurre que en este tiempo de aislamiento social, que es físico y no virtual, aumentó el consumo de internet y las personas hemos interactuado más cantidad de tiempo en las redes sociales. Entonces al estar conectados en forma permanente generó que varios de los ciberdelitos que afectan a niños, niñas y adolescentes se hayan multiplicado en el mundo, y uno de ellos tienen que ver con el grooming, que es el acoso sexual a través de internet. Esta cifra es significativa porque no se venían dando casos de aumento del 30% en tan poco tiempo, porque hablamos de dos meses. Si bien esto tiene que ver con el tiempo de exposición y consumo en redes sociales, no se daría si los chicos tuvieran las herramientas necesarias para que puedan comportarse como ciudadanos digitales, conscientes y responsables; de hecho en este tiempo la propia escuela ha trasladado a los chicos a clases virtuales, y muchos de los que han podido tener acceso a internet han estado conectados sin herramientas de ciberseguridad para hacerlo, que conozcan sus derechos, deberes y sean responsables en redes sociales y puedan navegar de forma segura.

-¿Las modalidades son las mismas?

-Por lo general veníamos acostumbrados a episodios que se daban en las redes sociales más conocidas, como Whatsapp, Facebook e Instagram, pero ahora también se dieron situaciones a través de la aplicación Zoom que fue de las más usadas para videoconferencias tanto en lo laboral como en lo educativo; allí se ha dado un fenómeno llamado "interrupción" que consiste en irrumpir una clase con la intención de difundir material pornográfico de adultos y en algunos casos de menores de edad. Se dio hace poco un caso en Bariloche donde había niñas de 7 a 11 años en una clase de zumba donde ingresó un perfil externo, eliminó a la docente y esta persona comenzó a masturbarse. Ésta es una nueva modalidad para la difusión de material pornográfico.

-¿Se dieron casos a través de TikTok, donde hay mayor exposición de adolescente?

-TikTok es de las redes que mayor popularidad ganó en este tiempo y que no sólo captó la atención de los adultos sino de los chicos, y esto hace que ellos tengan más posibilidad de interactuar con adultos. Además, el hecho de que haya famosos en esa red social la hacen más atractiva y la legitiman. Lo que tiene TikTok es que el hecho de hacer videos se muestran datos de su intimidad que es información que los acosadores utilizan.

-¿A partir de qué edad es recomendable para que los chicos comiencen a utilizar celular?

-Una investigación de enero de este año de Google y Unicef dice que, en Argentina, el promedio de edad en que los niños comienzan a usar celulares es a partir de los 9 años. Sin embargo, muchos profesionales recomendamos que los chicos empiecen recién a los 14 a tener celular, porque se espera que a partir de un trabajo de los padres y de las escuelas, a esa edad los niños ya lleguen con cierta madurez para manejar de forma responsable la tecnología, pero eso no siempre pasa.

-¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para prevenir el grooming? ¿Qué recomendaciones se pueden dar a los chicos y a los padres?

-Para poder proteger a los chicos del delito del grooming necesitamos padres y adultos presentes, que conozcan y acompañen la vida digital de los chicos porque esa vida digital no es solo una red social, sino el uso del celular en general, cuántas redes sociales manejan, por qué quieren estar en determinada red social, por qué siguen a determinado youtuber, es decir conocer esa vida digital tan importante para los niños, niñas y adolescentes que están creciendo. Otra cuestión importante es trabajar la diferencia entre lo público y lo privado. Muchas veces los chicos confunden y no saben diferenciarlo al momento de hacer una publicación y terminan exponiendo información sin darse cuenta, y a la vez es importante que los adultos den el ejemplo. También es importante anticiparse al poder que tiene el anonimato digital que juega a favor de los acosadores y en contra de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que son más fáciles de engañar. Entonces hay que enseñar a los chicos a no confiar tanto sobre todo cuando les dicen que son vecinos o que van a la misma escuela, que son algunas de las estrategias que usan los acosadores. También hay que enseñarles a los chicos que nadie puede pedirle imágenes con desnudez.

-¿Hay forma de controlar los contenidos a los que acceden los chicos?¿Y cómo hacerlo sin invadir su privacidad?

-Hay distintas aplicaciones de "control parental" que permite a los padres ver desde su celular si entraron a Facebook, a algún juego, o videos y queda un registro de lo que van haciendo. Eso sirve pero hasta cierto punto, porque los chicos llegan a tener tanta habilidad que pueden visitar otros sitios sin que quede registrado, sobre todo en chicos más grandes. Igualmente hay que guardar el respeto a su intimidad, no queremos estar todo el tiempo encima de ellos, pero sí que aprendan a cuidarse en su intimidad sexual y a identificar el peligro. Siempre la mejorestrategia es dialogar con ellos y construir un vínculo de confianza.

-¿Cómo se debe actuar al advertir un caso de grooming? ¿Qué hacer y qué no?

-Las denuncias deben realizarse en la seccional más cercana o bien a las unidades de fiscalía de la provincia que son varias; no es necesario que sean presenciales, sino que se puede hacer por teléfono o a través de una pagina web. Igualmente, si tenemos la sospecha de un caso en primer lugar no debemos enojarnos ni culpar a los chicos, sino poder contenerlos porque ellos son víctimas. Es muy importante no borrar ninguna información, ni mensajes, ni imágenes porque van a servir como pruebas, y por el contrario tener un registro de todo eso y dirigirme con todo eso y con mi hijo a la Unidad de Fiscalía o al Ministerio Público Fiscal para que le tomen la denuncia e iniciar la investigación. Otra recomendación es que los padres no se hagan pasar por su hijo porque entorpecen el proceso de investigación, tampoco deben citar a los acosadores y enfrentarlos,