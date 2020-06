Con 30 años, a San José Rugby Club se le hizo imposible crecer en infraestructura.

"En 30 años tendríamos que tener más cosas pero no, no se puede progresar en nada porque todo se roban, rompen", contó Gustavo Zamar ante El Tribuno de Jujuy.

El presidente de la entidad sampedreña comentó que "de noche es peligroso, las chicas tienen que ir a entrenar, los robos que sufrimos, tenemos todo a medio hacer porque nos roban, terminamos de hacerle un baño a las chicas con cerámico, no lo pudieron usar porque al otro día no había nada, lo que ponemos ahí se roban, nos vendría bien irnos a otro lado, pero por ahora no pensamos en eso", subrayó.

La cancha había sido iluminada "el año pasado compramos focos led, los rompieron con la onda, imposible que podamos crecer".

También "se robaron los elementos de rugby, todo lo que uno se imagina que teníamos, se robaron, reforzamos la puerta y entraron por el techo, reforzamos el techo, se tomaron el trabajo de picar la pared para abrir la puerta por el costado, una pena porque uno invierte, hace esfuerzos y los malvivientes de siempre te roban como si nada".

A San José le ofrecieron trasladarse hasta La Mielera, pero es algo que por el momento no está en los planes, el club de rugby de la Perla del Ramal seguirá en el mismo lugar.