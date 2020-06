Permanente lucha contra la delincuencia y la pandemia

En Alto Comedero son aproximadamente unos ciento veinte mil habitantes que deben ser cuidados, protegidos, vigilados en un especial momento por el que atraviesa la humanidad, y esta zona de la capital jujeña no es la excepción.

En el comando zona sur, está la única mujer motorista del Cuerpo de Infantería y quien supo ganarse un lugar de importancia.

El pasado fin de semana un equipo de El Tribuno de Jujuy acompañó a los miembros del Comando por los distintos barrios que lo conforman, donde se conjugan edades, procedencias, culturas, costumbres tan dispares que se torna sumamente difícil entender modos de pensar, actuar, idiosincrasias, pero donde se pudo apreciar un marcado desprecio por la vida, una total falta de compromiso de un importante porcentaje de sus habitantes.

Personal de calle, bicipolicías, motorizados y móviles se desplazan a partir de la hora cero hasta las siete de la mañana, tal vez el turno más complicado si se tiene en cuenta que la oscuridad de la noche se constituye en un casi seguro cómplice.

Es ahí donde hombres y mujeres desarrollan un importante papel, deben estar atentos a los sigilosos movimientos de malvivientes o contraventores, aquellos que no entienden la consigna "quédate en casa" y a partir de ahí una experiencia diferente de como actúa la gente frente a la fuerza policial.

Acompañamiento de vecinos

La primera señal de beneplácito la brinda un hombre de 35 años que se acerca al puesto de control vehicular instalado en avenida Fuerza Aérea frente al templo de los Mormones.

Faltan pocos minutos para que el reloj marque la 1 y dentro del marco que regía la normativa, a esa hora debían estar cerrados bares y restaurantes, se presentó como el dueño de un local de venta de comidas para denunciar que varios clientes no quieren abandonar el comercio, lo primero que se escucha es "no puedo ni quiero pagar la multa, yo ya cerré y esa gente sigue adentro".

Consultado el denunciante nos habla de sus penurias, de lo difícil que es poder subsistir en esta época donde estuvo tanto tiempo cerrado sin poder generar ingresos, "no despedimos a nadie" y a partir de ahí todo un relato lleno de angustia, donde queda en claro que los amigos, los clientes no están dispuestos a colaborar, que no hay decisión o ganas de cuidarse de aprovechar la oportunidad de poder salir, respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Antes de retirarse remarcóp la gran importancia de tener a la policía en la calle, que los hace sentir más seguro. De hecho los reacios comensales terminaron en la Seccional 33º

Extenso recorrido

Antes de iniciar el recorrido tomamos conocimiento que es el vecino del lugar, un peluquero que prefiere mantener su nombre en reserva quien de manera desinteresada provee de energía eléctrica para el puesto de control.

"Si el vecino colabora el trabajo policial es mucho más fácil" y además de esa manera se garantiza la seguridad "no sólo para mí, sino para todos los vecinos del barrio" y se retira a descansar tranquilo.

A partir de ese momento el encuentro con los vecinos que ansían paz pasa a ser una constante "aplauden" y asienten en silencio, sólo mirando el accionar de los uniformados su trabajo, en varios casos se mostraron solícitos y agradecidos además de señalar donde estaban los infractores.

Al descubrir la presencia de El Tribuno fueron muchas las palabras de reconocimiento y muchos fueron los pedidos atentos a que conocen de las limitaciones que tiene el personal policial.

No faltaron las pedradas frente la necesidad de que no se detenga a un infractor que circulaba fuera de hora, sin barbijo, sin autorización y trasladando bebidas alcohólicas ofrecidas por un generoso comerciante que se maneja fuera de la ley con estudiados santo y seña.

De repente salta la alarma, dos bicipolicías solicitan ayuda, dos hombres huyen por el barrio Bicentenario con elementos de la construcción, a pesar de la hora, cerca de las dos de la mañana los vecinos llamaron al 911 y nuevamente se puede observar como "los buenos vecinos" se asoman a "chusmear" y a valorar la presencia de quienes recorren silenciosamente las calles de uno de los tantos barrios que conforman esta "nueva ciudad", los bicipolicías quienes en pareja vigilan y actúan con marcado profesionalismo.

La presencia de una "osada" como valiente compañera que es conductora de moto y fusilera (cuando le toca actuar como acompañante) está en la fuerza desde hace diez años y tiene un lugar ganado, además de contar con el reconocimiento de sus cámaras que están pendientes como lo hacen con cualquiera de ellos.

No todo es atrapar ladrones, reducir agresores, golpeadores violentos, es estar cada día en el lugar preciso, cuando se los llama para auxiliar a una parturienta y se constituyen en los "héroes" hasta que llega la ambulancia.

Una lucha desigual

Hoy deben enfrentar a la delincuencia y a esta pandemia que azota al mundo. Mucho más complicada que estar delante de un malviviente, la gente no deja de salir, de reunirse, de hacer fiestas, de transitar sin barbijos, donde además se mezcla el desapego y la irresponsabilidad ya que muchos conducen sus motos o la de otros a gran velocidad, sin cascos, alcoholizados y sin ninguna protección contra el virus.

Por igual las calles son ocupadas por hombres y mujeres y adolescentes que no alcanzan a entender que todos corremos el mismo riesgo por igual. "Una noche tranquila", afirmaron algunos de los uniformados, tenemos la suerte que los boliches están cerrado y de inmediato surge el desafío "tienen que acompañarnos cuando todo sea normal".

Los familiares de delincuentes o infractores atacan a los uniformados, el resto de los vecinos acompaña el accionar de la Policía.