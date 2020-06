Se conformó la Atfj que apoya a la lista 26

Una vez que superemos la pandemia por el Covid-19 y todo vuelva a la normalidad se realizará la renovación de autoridades de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (Atfa) que ya tenía fecha pero en medio de la incertidumbre fue postergada y allí, Jujuy dirá presente en la votación con la Agrupación de Técnicos de Fútbol de Jujuy.

Uno de los referentes de los entrenadores en la provincia, Julio Zampini, comentó que "con respecto a la Asociación hay cuestiones que todavía están tensas, creo que será hasta que haya elecciones donde hay 3 listas. Está el oficialismo con el abanderado que es Victorio Cocco (Secretario General), pero que no será el candidato y por lo que se dice será Salvador Pasini que es el apoderado de Atfa donde a la vez es algo irregular porque al no estar el secretario general, el que debiera ocupar el cargo es el secretario adjunto que es José Ubeda, pero no. Y decidieron buscar un apoderado de afuera de la Comisión y que se ocupa de las gestiones y todo el manejo momentáneamente. Después está TUA (Técnicos Unidos Argentinos) y después la lista 26 con Omar Labruna y Caruso Lombardi que es la que estamos apostando con algunos técnicos y con quienes formamos la Agrupación de Técnicos de Fútbol de Jujuy", detalló.

Luego contó que "en caso gane esa bandera podamos tener beneficios para los técnicos de Jujuy y como prioridad es que pueda volver la Escuela de Técnicos de Jujuy. Ya nos contactamos con la Escuela de Menotti para avanzar con los cursos".

Técnicos jujeños

Entre algunos de los integrantes de la Agrupación de Técnicos de Fútbol de Jujuy se puede mencionar a Ángel Cerdán, Juan Chaile, Julio Zampini y Oscar Romano.