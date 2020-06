El apoyo del doctor Omar Sued a "La llama que cuida"

La nueva canción "La llama que cuida" de La Cantada, que salió hace unos días para concientizar sobre el coronavirus, es una nueva apuesta del grupo sampedreño en este tiempo de cuarentena, esta vez, con un fin de concientización.

Para su realización, se contactaron los integrantes de esta famosa formación musical, Néstor y Oscar González, con el doctor Omar Sued, director de Investigaciones de Fundación Huésped y presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), que actualmente integran el equipo de asesores del presidente Alberto Fernández, en el tema de la pandemia por Covid -19.

Tanto los artistas como el profesional de la salud, son de San Pedro de Jujuy, y eso los une aún más en este aporte.

La Cantada compartió en sus redes sociales esta canción que generó muchas reacciones y fue compartida entre aquellas personas que siguen al grupo musical.

"La llama que cuida" hace hincapié en el lavado de manos, el distanciamiento social y el cuidado a los adultos mayores que debemos tener. "Quedate en casa, cuidate, cuidame" es el mensaje de Néstor y Oscar González.

El Tribuno de Jujuy se contactó con ambas partes para conocer detalles de esta iniciativa divertida para sumar a la campaña del #quedateencasa.

"Lo vi en varios canales de televisión, lo busqué en Instagram y le escribí", dice Néstor González, sobre cómo inicia el contacto con el doctor Sued. Dice que le quería contar que estaba "orgulloso de que un sampedreño esté asesorando al presidente en estos momentos difíciles del coronavirus", así que le escribió y el doctor le contestó diciéndole que él los conocía y que estaría bueno hacer algo con el tema de la llama sobre este tema.

"Resultó ser del mismo barrio donde nacimos nosotros con mi hermano, el Santa Rosa de Lima", continúa el cantante y compositor, "y así salió la idea, hicimos el video y se estrenó en las redes sociales del doctor Sued y de La Cantada", comentó.

Por su parte, el doctor Sued le contó a nuestro diario que estaba muy agradecido con La Cantada "por la posibilidad de haber hecho este video porque es importantísimo que retomemos estas discusiones sobre la necesidad de que la gente con o sin cuarentena se quede en su casa, porque no hay vacunas, no hay profilaxis, no hay tratamiento para este virus, que sea efectivo en todos los pacientes. Por esto es que estas iniciativas son siempre muy valiosas y ayudan a salir de esta discusión que está tan plantada en los medios de Buenos Aires sobre si la cuarentena sí o no", explicó el médico.

"Nosotros desde la Sadi estamos muy contentos de colaborar con todo el que nos ayude a diseminar el mensaje de ‘quédate en casa’, así que cuando la gente de La Cantada nos contactó, nos gustó muchísimo", contó.

ElCovid-19 en el paísyenJujuy

Sobre el tema que da origen a esta campaña, aprovechamos para consultarle a quien está en el equipo de asesores del presidente Fernández, sobre el panorama de la pandemia en el país y en Jujuy. "La situación del país es en general buena, pero es mala en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires", puntualizó.

"En Jujuy están de nuevo en fase 1. Son situaciones que pueden pasar y pueden seguir pasando, pero si tienen la capacidad de poder identificar a todos los contactos y de poder evaluarlos rápidamente, van a evitar brotes mayores, así que, en ese sentido, debo felicitarlos por la rapidez con la que se actúa", aseguró.

"El hecho de volver a fase 1 por una semana, hace que, si alguna gente estuvo en contacto con el virus y no se dio cuenta, porque es asintomático, no les transmita ese virus a otras personas", explicó Sued.

Y afirmó que "en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, la situación es mucho más difícil, hay cada vez más casos. El 95 % de los muertos en todo el país se producen en estos lugares. Y los casos no sólo se producen acá sino que se asocian a casos que llegan a otros lugares. Porque hay mucha gente que viene a Buenos Aires, vuelve a su provincia, y se lleva el virus puesto. Estamos trabajando mucho para que la gente se quede en la casa", concluyó.