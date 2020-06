No hay evidencia de que la coca transmita el coronavirus

"No hay motivo por ahora para incriminar a la coca como un vehículo efectivo para la transmisión del coronavirus", aseguró ayer el médico infectólogo Carlos Remondegui en una entrevista con nuestro matutino. El profesional de vasta trayectoria mencionó que no es la primera vez que a este vegetal se lo vincula con la transmisión de algún tipo de enfermedad, hecho que -reiteró- no se probó nunca que sea un producto de contagio. Asimismo volvió a resaltar que las vías de contagios efectivas de coronavirus y que están probadas son el estornudo, la tos, entre otros.

Volviendo al tema de la hoja de coca indicó que se la vinculó a varias patologías, entre ellas el cólera (enfermedad bacteriana) donde también se habían presentado casos en Bolivia, en la frontera andina como en el Ramal. "Se pensaba que la coca era un elemento de riesgo de contagio por el manoseo y el manipuleo" dijo. También sostuvo que ante la presencia del hantavirus (enfermedad viral aguda grave), se creía que las personas que traían la coca tenían la enfermedad. Seguidamente mencionó que después fue la gripe porcina en la que se creía que "también podría ser una causante y una situación similar a la actual con menos contagiosidad". Una de las enfermedades más recientes, mencionó el infectólogo, fue el arenavirus, que apareció cerca de La Paz, en la zona de Coroico y "en depósitos donde la gente acopiaba las bolsas de coca". Sin embargo reiteró que en ningunas de las situaciones se pudo evidenciar alguna prueba de que la coca haya sido un elemento de contagio.

El especialista dijo que teniendo en cuenta que en países como Perú y Bolivia, donde se coquea mucho más que en nuestro país, ya hubieran aparecido las evidencias para sospechar de la coca como un producto de contagio. "Por ahora hay que estar atentos y no hay motivo por ahora para incriminar la coca como un vehículo efectivo para la transmisión del Covid-19", indicó.

Seguidamente hizo hincapié en que antes de compartir la coca, las personas comparten un espacio físico. "Hay cosas que a veces, por más que parezca no tan higiénico, tienen todas las sospechas pero no ocurre el hecho. Por ejemplo a la cucaracha nunca se le pudo incriminar la transmisión de una enfermedad, sin embargo, la rata, la garrapata, la vinchuca, otros insectos y animales si son vehículos de enfermedad. Entonces a veces lo que parece ser obvio no lo es, o no es cierto", dijo. Asimismo sostuvo que las personas deben estar alertas cuándo aparezcan los primeros síntomas por coronavirus y llamar a los teléfonos 0800-888-4767 o al 0800-7777711. Cabe mencionar que para realizar denuncias por incumplimiento de cuarentena se debe llamar al 911.

