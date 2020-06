La respuesta de Sol Perez tras la polémica por el "top" de Romina Malaspina usado en el noticiero

En las últimas horas, Romina Malaspina fue criticada por el atuendo que eligió para conducir Noticias de 22 a 24, noticiero de Canal 26, señal de la que es figura desde el 31 de mayo. La ex participante de Gran Hermano lució un top dorado con transparencias y espalda descubierta, look que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Algunos, incluso, llegaron a menospreciar su desempeño al frente del ciclo.

“Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras”, escribió la conductora en sus redes sociales. “Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, ¿no? Mientras sigan viendo tetas como algo ‘anormal’ vamos a seguir para atrás. Evolucionen”, agregó la influencer que en las últimas horas celebró que superó el millón de seguidores en Instagram.

Ahora bien, entre las críticas que recibió, algunos usuarios de Twitter la compararon con Sol Pérez, quien también es figura de la señal ya que conduce Noticias de 20 a 22 junto a Sebastián Dumont. Sin embargo, a la actriz -que alcanzó la popularidad como la presentadora del clima en un canal de deportes- manifestó su descontento al respecto.

Un usuario de Twitter compartió un video de Malaspina y escribió: “Y nosotros acá mirándole la cara de culo a Blanca..”. Lo que generó que otra comentarista agregara: “No es por envidia. No creo que la prenda superior sea necesaria para un informativo. No es Sol Pérez haciendo revista”.

Y otro usuario destacó que ambas mujeres trabajan en la misma señal de noticias. “Por ahí va el perfil”, sugirió.

Atenta a los mensajes que comenzaron a circular en las redes sociales, y en los que la mencionaban, Sol Pérez tomó la palabra. “Esta es mi respuesta ante toda la mierda que hablan”, comenzó y contestó a todos los que le habían escrito: “Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos”.

Luego de seguir leyendo los comentarios que la comparaban con Romina Malaspina, la actriz se explayó y criticó a su colega en la señal de noticias. “Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”, aseguró en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene medio millón de seguidores.

“Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me preparé y desde el que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace tres años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos”, enfatizó Sol Pérez dando por finalizado el asunto.