"Pedimos un plan de desinfección y arreglo integral de las escuelas"

-¿Qué opina del plan para el retorno a las aulas anunciado por el gobernador Gerardo Morales?

Nosotros lo hemos planteado en reunión, que antes de todo el plan que se está tratando de implementar se debe hablar del tema infraestructura. Se debe tener en cuenta este planteo que hicimos desde que se inició la reapertura de las escuelas en forma paulatina cuando el Ministerio de Educación convocó a los directores y secretarios para la parte administrativa, certificados de escolaridad y demás. Allí ya le dijimos que las escuelas no estaban en condiciones. Que hay que hacer una inversión importante, porque en situaciones normales ya en marzo planteábamos el tema de la infraestructura escolar y el reacondicionamiento. Y ahora, después de casi tres meses de inactividad, las escuelas se han resentido aún más. Entonces, si el Ministerio de Educación tiene pensado implementar el regreso a las escuelas, nosotros le pedimos por favor que presenten un plan de reacondicionamiento, desinfección, desmalezamiento y arreglo integral de las escuelas porque no sólo tenemos el coronavirus sino el dengue que en el Ramal nos está golpeando fuertemente.

-¿Qué otras necesidades tienen los docentes para volver a las aulas?

También hemos hablado del abono docente, la situación de los comedores escolares y el Ministerio ya lo está previendo. Hemos pedido trabajar este proyecto que tiene el Gobierno del regreso a clases estableciendo mesas de trabajo. Desde Adep planteamos diversas problemáticas que tiene la docencia y nos preocupa que aún hoy tenemos docentes con malas liquidaciones. Lo hemos hablado con funcionarios del área que están tratando de solucionarlo. Tenemos diversas problemáticas y trámites que realiza la docencia como salario familiar, junta médica, actualización de la actividad docente y todos los temas administrativos en el Ministerio que como están suspendidos, los docentes se agolpan y no saben cómo obtener respuestas. Entonces hemos pedimos al Ministerio de Educación que nos brinde la información para nosotros transmitir al resto de la docencia. Estas son algunas problemáticas planteadas. Después, el tema de la Junta de Calificación, el tema de los desocupados también nos preocupaba. Recién el Ministerio ha convocado a un nuevo ofrecimiento de cargos pero después de mucha insistencia por parte del sindicato. También estamos viendo una problemática puntual. Por cuanto no hay uso de licencias, para muchos colegas se ha caído la oferta educativa, porque el docente previsional y reemplazante siempre estaba expectante de un porcentaje que todos los años hay respecto a las licencias que presentan los docentes, y este año no se da. Entonces, tenemos una franja de docentes que no pueden trabajar y están en una situación crítica porque no pueden acceder a la ayuda nacional de los $ 10 mil, porque figuran en el Anses como dependiente del Estado provincial, y eso los inhabilita. Le hemos pedido al Ministerio que por favor agilice las gestiones ante el Anses para liberar estos colegas que ellos saben bien que no están trabajando, para que puedan acceder a esta ayuda que es un paliativo, no es una solución.

-¿De qué manera se hará el regreso a las escuelas en el primario?

Se les daría como clases de apoyo una vez a la semana, y hay una estructura con distintas fases que emitió el Gobierno, y por ejemplo del 15 al 22 volverán las zonas rurales. Hay un proyecto en el que no estamos de acuerdo porque las comunidades del Norte y del Ramal son totalmente distintas, el frío es muy duro en julio, y es lo que queremos plantearle y charlar con el Ministerio de Educación porque hay realidades educativas que no está manejando.

-¿Qué opina del adelantamiento de las vacaciones de invierno?

Si bien es una cuestión de no perder más días de clases o tratar de menguar el golpe que se asestó en la parte educativa, es durísimo porque se va a resentir toda la educación de la provincia que ya venía complicada. Esto, más allá del tema virtual, se hizo lo que se pudo. Acá como sindicato nos preocupa el día después. Que se vuelva a clases de forma normal, dicho normal entre comillas porque no será así porque la amenaza siempre va a estar. Entonces, el golpe pedagógico que recibió la educación de la provincia y del país por supuesto, dará lugar a otro replanteamiento, a otro sinceramiento pedagógico. Aquí quiero destacar a la docencia jujeña para con los niños, porque los docentes tuvimos que volver a aprender, a cómo enseñar en esta situación porque ninguno estaba preparado. Nos agarró a la docencia sin la capacitación en este tipo de tecnología. Tuvimos que improvisar, aprender, preguntar. Hay toda una cuestión que como sindicato queremos charlar con el Ministerio para ver cómo será más allá del regreso de forma paulatina, una vez por semana, hasta mediados de julio y la cuestión de fondo. Es el proyecto general del Ministerio que vamos a comenzar a discutir. Todavía no está nada cerrado.

-¿Hay temor de los docentes en volver a las aulas?

Si nos convocan para volver a las escuelas como están hoy, por supuesto. Con el dengue nomás, no hablemos del coronavirus. Tienen un mes para reacondicionar todo. Les pedimos un plan serio, responsable, comprometido en lo que hace al acondicionamiento.

-Y la posibilidad de la pérdida completa del año del alumno...

Eso nos preocupa porque vuelvo a hablar del día después. Yo hablaba del sinceramiento pedagógico, si bien lo virtual, quiero destacar el compromiso que la docencia jujeña tiene para con sus niños. Que dentro de la precariedad, la falta de capacitación está haciendo todo para llegar a su niño a como dé lugar. O sea, el maestro se está dando maña como sea para llegar a sus niños, pero no es lo mismo que tener al alumno en el aula.