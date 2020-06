Sumaj Esquibel trabaja, se entrena y se ilusiona

Al mal tiempo, buena cara. El momento que atravesamos por la pandemia es impredecible, pero la fortaleza mental del atleta Sumaj Esquibel es admirable ya que hace casi un año perdió a su padre, el pintor y escultor Carlos, y se mantiene firme en su casa en Palpalá junto a su madre y hermana menor. Sin embargo dentro de la flexibilización de la cuarentena en Jujuy aprovecha para trabajar, entrenar y mantener latente la ilusión de volver a competir oficialmente.

"Al comienzo cuando no se podía hacer nada fue complicado, después cuando el Gobernador dijo que se podía salir a caminar y trotar empecé de a poco, pero cuando se paró todo a nivel Nacional ahí me asusté porque la mayoría de las competencias son en Buenos Aires y ahora están todas canceladas", agregando que "yo tenía mi calendario desde marzo hasta fines de septiembre y desde la Federación nos dijeron que se cancelaba pero manteniéndonos las categoría. Ojalá todo pase rápido", señaló el joven de 19 años que fue campeón Argentino U17.

En su relató contó que "empecé despacio en ruta con 10 km y luego en casa con pesas antes que se habiliten los gimnasios. Y como tampoco podía comprar me hice pesas de hierro con arena. Subí más o menos 4 kg en la cuarentena. Pero ahora con mi profe Mario Sejas entrenó en la pista de atletismo de Palpalá desde las 15 con todas las medidas de seguridad", acotando que "ya estoy recuperando mi peso y lo días que descanso son solamente los domingos. Los días que puedo salir lo hago, soy impar, y si no hago pesas y fuerzas de piernas en las escaleras".

El día a día no es nada fácil y es por eso que Sumaj confesó que "estoy trabajando con mi hermano Marcos que vive en Alto Comedero y yo en el barrio San José donde hago artesanía, muebles y trato de invertir con lo que tengo porque a mí no me tocó la ayuda del IFE, pero con la beca deportiva que usaba para los viajes y al no estar compitiendo trato de juntar y comprar material. Me sirve y con eso me doy vuelta para tener mis ganancias. Hoy vivo con mi mamá y mi hermana más chica".

Al final recomendó que "siempre hay algo para hacer en la casa, la actividad física se puede hacer en el patio, en la pieza, la idea es tratar de no aburrirse. Mi rutina, si me toca salir, a la mañana trato de trabajar con los pedidos y avanzar hasta el mediodía, descanso un poco hasta las 15 que me voy a entrenar hasta las 17.30 y vuelvo a retomar el trabajo. Y los días que no salgo hago ejercicios con mancuernas, la barra y elongación durante la mañana para después tener todo el día para trabajar en el taller", concluyó.

No es un dato menor que el deportista heredó el oficio de su padre Carlos Esquibel, destacado artista plástico que falleció el 30 de julio de 2019. El pintor y escultor tuvo una impecable trayectoria de más de 40 años, pero más aún en la vida de su primogénito que fue bicampeón de los 4 km del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy.

Extenuado al finalizar la carrera, aquel 3 de julio de 2019 terminó el explosivo circuito. "Contento de volver a ganar", apuntó. El velocista jujeño también expresaba que "mi papá siempre me acompañó a esta carrera, cuando termina avenida Senador Pérez se paraba justo en la esquina y me tiraba agua para alentarme y seguir. Así pude ganar en el año 2018 y hoy se lo dedico a él porque está pasando un mal momento, está enfermo, pero le agradezco a él por todo lo que me dio siempre y a Dios por toda la fortaleza de poder entrenar día a día", puntualizaba como vaticinando la pérdida.

Argentino 2018

El palpaleño Sumaj Esquibel a inicios de septiembre de 2018 comenzaba a trascender en el atletismo al quedarse con la prueba de 3 mil metros que lo consagró Campeón Argentino.

En Chaco se disputó la Copa Nacional de Clubes U 17 de atletismo y allí el jujeño se subió a lo más alto del podio. El atleta de la Federación Jujeña de Atletismo ganó los 3 mil metros y se colgó la medalla de oro.

El siderúrgico dejaba en claro que era uno de los grandes proyectos que tiene el atletismo de la provincia, una vez más tuvo una destacada actuación con una marca de 9'14'' 77/100.

Pero en esa ocasión no fue el único que se lució, ya que Luciana Rivas fue subcampeona argentina en los 200 metros llanos mientras que fue medalla de bronce en los 100 metros con vallas. También estuvo presente Joaquín Esper.