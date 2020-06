Abogados se reunieron con diputados en la Legislatura

Integrantes de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy fueron recibidos hoy por diputados que forman parte de la comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura provincial, en donde expresaron su preocupación por el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo provincial que afecta gravemente al funcionamiento general del Poder Judicial.

En ese sentido, la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Gabriela Igarzabal, sostuvo que, "estamos preocupados y molestos porque entendemos que este proyecto no puede suspender los procesos de ejecución. El Poder Ejecutivo, no puede proponer que uno de los poderes, como lo es el Poder Judicial, suspenda sus procesos. La función del Poder Judicial es juzgar y darle continuidad a los procesos. Si el Poder Ejecutivo tiene dificultades de pago vinculados a la atacar la pandemia, tienen que organizarse de otras formas, y no dejar al ajusticiable y al letrado, que tengan que cargar con todo el peso de los gastos".

La letrada detalló que fueron recibidos por "casi por la comisión en pleno. Nos han informado que van a revisar el proyecto, que está en análisis que no entrará en sesión esta semana, y que van a esperar nuestros aportes. Nosotros como institución, que somos auxiliares de la Justicia, vamos a hacer nuestros aportes al proyecto, vamos a presentar nuestra propuesta, para que se pueda afrontar la situación con toda la comunidad".

Igarzabal, confió que "todo proyecto que avanza en suspender ejecuciones, procesos judiciales, tiene la tacha de inconstitucional", aunque aclaró que "no es la instancia de esta etapa, uno lo plantea en el caso de que surja la ley y se den los casos concreto".

"Nosotros planteamos el tema de la institucionalidad. Creemos que de esta situación, salimos todos los poderes tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial de la mejor forma institucional. Entonces, este proyecto de ley tiene que ser modificado, para que salga una ley que sea adecuada, que sea justa y que sea constitucional", concluyó.