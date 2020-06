Tuvo sexo en plena clase virtual y se olvidó el micrófono abierto

"Estábamos en clase y una compañera se olvidó el micrófono activado mientras estaba teniendo sexo jajajaj", escribió la usuaria de Twitter Iliana (@ilianacucu) y desató la locura en las redes sociales. Chistes, memes, broncas, críticas y todo tipo de comentarios se desataron a partir del video viral que grabó y compartió la estudiante colombiana sobre su compañera, una tal "Lorena" que, sin querer, permitió que todo el curso la escuchara mientras tenía relaciones.



En las increíbles imágenes se puede ver la computadora de Iliana, que al escuchar el insólito audio agarró su teléfono y se puso a filmar el episodio. En la conversación, una docente estaba tratando de exponer un tema para sus alumnos, la estudiante se conectó a la clase pero no se dio cuenta que su micrófono estaba activado y dejó la computadora prendida para que todos creyeran que estaba prestando atención. En medio de la exposición de la profesora, se empezaron a escuchar, gemidos, ruidos y todo tipo de sonidos que claramente evidenciaban lo que sucedía.



La docente trató de evitar el audio hasta que los gritos fueron tan intensos que ya fue imposible evitarlos y empezó a pedirle a su alumna "Lorena", que apagara el micrófono. Las risas de todos los que escuchaban perfectamente lo que sucedía explotaron al oír los intentos de la profe para que la estudiante al menos bajara el volumen.



Pero la chica seguía en lo suyo y la clase no podía continuar. "Lorena, hola", insistió la profesora mientras un coro de carcajadas la acompañaba. "Te estamos escuchando, tenés el micrófono abierto". Al ver que nada pasaba, no perdió la calma y le informó al resto del curso: "Esperen, voy a silenciar su micrófono. Sin poder creer lo que estaba sucediendo, la profe soltó un: "Madre mía".



Luego, la usuaria que compartió el audio, añadió: "La nena ni se enteró, yo creo. Porque duró ’conectada’ toda la clase y yo ni su número tengo como para haberle dicho algo jajaja". Al mismo tiempo destacó lo bien que manejó la situación la docente: "¿Podemos hablar de lo bonita que es mi profesora y que se lo tomo super bien? después de oír tremenda cu... merece un premio a profe del año en clases virtuales" .



Al viralizarse las imágenes, el hashtag "Lorena" se convirtió en una de las tendencias más leídas de Twitter en Colombia?. Por último, como no podía faltar, el caso terminó generando decenas de memes virales.