Nuevamente robaron una sede parroquial

Los vecinos del barrio San Pedrito de nuestra ciudad ya no saben a quien acudir, para evitar los hechos de inseguridad que vienen sufriendo, pero sobre todo las instalaciones de la parroquia San Pedro y San Pablo, que en lo que va del año fueron atracadas por cuarta vez.

Los vecinos se dieron con la ingrata novedad que en la madrugada de ayer, inescrupulosos rompieron una puerta y ventanas e ingresaron a las aulas donde se dictan clases de catequesis, ubicadas en la calle Pachi Gorriti y además de robarse todo lo que consideraron de valor, hasta las bombitas de luz, destruyeron absolutamente todo lo que no pudieron llevarse.

Las huellas de calzados dan cuenta que fueron más de tres personas que tuvieron el tiempo de destrozar todos los muebles del predio, de elegir ropa usada donada por Cáritas para las personas que la necesitan.

"Que tienen en la cabeza y en el corazón esta gente", se preguntó el padre Miguel Asciar Díaz y resaltó que más allá de los pedidos, no hay seguridad. "No me escuchan a mí o no quieren escuchar la realidad de la sociedad. Es una realidad social. Ciertamente los policías no toman dimensión de los hechos de inseguridad y los delincuentes de los daños que causan con esto", aseguró.

El nuevo robo indignó a los vecinos que colaboran con la parroquia, porque son los que constantemente apoyan de cualquier forma el espacio. Cada elemento que se compra lleva mucho tiempo de colectas, rifas y aportes solidarios y son para las personas de toda la barriada.

Hay que recordar que a principio del año, se inició un operativo de seguridad y los efectivos policiales hacían una especie de base operativa sobre avenida Libertador del barrio San Pedrito.

Las aulas de catequesis están ubicadas a 150 metros de ese lugar, pero es llamativamente notoria la ausencia de los efectivos policiales en todas las zonas del barrio San Pedrito.

"No nos extrañaría que a partir de mañana (por hoy) hagan recorrido los móviles policiales, den un par de vueltas durante dos días y después van a volver los hechos de inseguridad en este barrio", le dijo a nuestro diario una vecina indignada por hechos de inseguridad que ese sector barrial es víctima desde hace mucho tiempo.

