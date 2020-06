Tres técnicos que seguirán

En la Primera Nacional, así como en todo el Ascenso, se respira un clima de incertidumbre con respecto a los contratos tanto de jugadores como entrenadores.

Pero algunas instituciones se comprometieron con el cuerpo técnico y prolongaron su vínculo con el club. Manuel Fernández, DT de Agropecuario, llegó a un acuerdo con la Comisión Directiva y le extendieron su vínculo hasta diciembre del 2022. En las redes sociales, Bernardo Grobocopatel, el presidente de la institución, confirmó que el club pudo llegar a un acuerdo con el entrenador.

Por otra parte, Walter Otta, quien hizo un gran trabajo en Atlético de Rafaela y lo dejó cerca del Reducido antes del parate, confirmó que extenderá su vínculo que tenía fin el 30 de junio, por 18 meses. "Todavía no firmamos, pero ya está todo encaminado. Falta que se hablen un par de cosas con mi representante, seguramente vamos a renovar". Aunque agregó que "no sabemos qué va a pasar con el equipo. No hablamos de lo futbolístico".

Por último, el caso de Felipe De La Riva en Villa Dálmine, donde la comisión del "viole" todavía no sabe qué pasará con los jugadores, pero tiene bien en claro que le respetará el contrato al técnico que sólo estuvo al mando en un partido, y que tiene contrato vigente hasta junio de 2022.