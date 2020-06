Desde hoy todo el territorio provincial retorna a la fase 1

Será por siete días con posibilidad de extensión. Confirmaron que se suspende el Plan de Apoyo Escolar. El gobernador indicó que “todavía no estamos en condiciones de afirmar que tenemos o no circulación comunitaria”.

El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, anunció anoche que a partir de las 0 de hoy toda la provincia de Jujuy vuelve a la fase 1 por 7 días, tras haberse confirmado ayer dos nuevos casos de coronavirus. También anunció que queda suspendido el Plan de Apoyo Escolar. Uno de los nuevos contagios corresponde a una mujer con domicilio en barrio Belgrano ligada al “caso índice” y el segundo a un miembro de las fuerzas de seguridad con domicilio en San Salvador de Jujuy pero que se encontraba cumpliendo funciones en Abra Pampa.

“Tomamos la decisión de volver a fase uno toda el territorio provincial a partir de las 0 del 20 de junio. Arrancamos con 7 días y no descartamos una extensión”, señaló Morales, tras aclarar que hasta el momento “no estamos en condiciones de afirmar que tenemos circulación comunitaria ni tampoco que no la tenemos” debido a que todavía no se tiene la certeza del origen del contagio. Informó que el caso del comisario, del que destacó su gran trayectoria, es el más complicado debido a que tiene unos cien contactos estrechos, siendo la mayoría de ellos personal de la fuerza, los que -informó- serán testados, pero sólo los directos y secundarios.

Situación epidemiológica

Al momento actual son 21 los casos confirmados, 18 jujeños y 3 extranjeros. El director del COE, Omar Gutiérrez, pidió a los jujeños no concurrir al hospital de campaña debido a que se encuentra colapsado con cien pacientes que cumplen con la definición de caso sospechoso. Por ello instó a las personas a comunicarse al 0800 888 4767, medio por el que se les realizará el triage para la categorización del caso. Informó también que se están preparando equipos que se dirigirán a los domicilios para realizar el test PCR. Advirtió también que continuarán con los testeos casa por casa y que se dispondrá personal del COE para el escaneo con pistolas térmicas en distintas partes de la ciudad, para la identificación temprana de cuadros febriles. La doctora Fabiana Vaca adelantó, por su parte, que en las próximas horas se informará de forma oficial la nueva definición de caso sospechoso.

Horario de supermercados

El ministro de Producción, Exequiel Lello Ivacevich, informó que a partir de hoy el horario de atención de los supermercados se extenderá hasta las 21, a fin de evitar aglomeraciones, pero que se mantendrá la capacidad al 50%. Las ferias de abastecimiento tanto públicas como privadas permanecerán abiertas pero sólo para la venta de productos de primera necesidad.

Endurecerán los controles para evitar que la gente esté en la calle

El ministro de Seguridad de la Provincia, Ekel Meyer, destacó en el marco del informe del Comité Operativo de Emergencia, la importancia de endurecer los controles en la provincia a fin de evitar la circulación de la población, que debe permanecer el mayor tiempo posible en sus viviendas. Como se sabe, la Provincia ya registra 21 casos positivos de coronavirus, incluyendo tres en tránsito, con un muerto. Pero su situación se agravó en el sentido de que se desconoce si hay circulación comunitaria del virus Covid-19. Por eso ayer se dispuso volver a fase 1, la cuarentena más estricta, en todo el territorio provincial.

El ministro Meyer indicó que “van a haber más controles en todo el territorio provincial y que solo podrán salir con el permiso de circulación nacional o con el que emite el COE provincial. La población debe evitar salir a la calle y quedarse en la casa”, apuntó. También recomendó aprovechar las salidas para realizar todas las compras que sean necesarias, de tal forma de evitar de estar en la calle mayor tiempo. Sostuvo además que “se están llevando adelante en la comunidad policial los testeos que se deben hacer, además de los hisopados correspondientes.

También fui hisopado junto a mis compañeros del Ministerio y el resultado fue negativo”, apuntó el funcionario. Y solicitó a “los compañeros de seguridad que tengan muchas fuerzas. El trabajo del agente de seguridad junto a los de salud, es muy importante” en esta etapa de la pandemia. Hay que indicar que la fuerza provincial se ha convertido en los últimos días en el principal foco de casos de coronavirus en Jujuy. Hasta anoche se habían registrado cuatro contagiados en la fuerza, pero también había numerosos efectivos aislados, debido a que tuvieron contacto con los casos positivos. Incluso en esa situación estaban el secretario de Seguridad, Guillermo Tejerina, y el jefe de Policía, Juan Segovia, que de acuerdo a lo informado por el COE anoche, dieron negativo al primer test PCR. También trascendió que sólo por el primer caso en la fuerza, se aisló inmediatamente una veintena de efectivos, que permanecen en el hospital de campaña de Ciudad Cultural.