El Presidente advierte que circular es un riesgo enorme

El presidente Alberto Fernández pidió a porteños y bonaerenses que "entiendan la necesidad de quedarse en casa" ante el aumento de casos de coronavirus en el Área Metropolitana Buenos Aires (Amba), y dijo que "hay que ser firmes y duros" con la recomendación, ya que "circular es un riesgo enorme".

"Hubo un discurso permanente que plantea que la cuarentena no hace falta ni tuvo sentido, que quebrará la economía y así morirá más gente, pero está visto, con la cantidad de casos que se conocieron en el Amba, que estamos muy lejos de resolver el problema", dijo el mandatario.

En una entrevista simultánea con 11 periodistas de las emisoras de Radio Nacional, el Presidente reafirmó que "las sociedades que se relajaron tuvieron que dar marcha atrás" y señaló que, "cuanta más apertura hay, mayor es la facilidad de que el virus circule y nos contagie".

Ante el aumento en el número de casos positivos por coronavirus en el Amba ocurrido en los últimos días, ayer a la tarde se reunieron para analizar la situación autoridades de los gobiernos porteño, bonaerense y nacional.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, advirtió ayer que se atraviesa "el peor momento" de la pandemia y que se está"‘entrando en una fase que muy pronto tendrá una saturación de camas" si la cantidad de pacientes sigue subiendo a un ritmo acelerado.

Además, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, reconoció este viernes que "crece la curva de contagios" en la Ciudad y señaló que para tomar decisiones hay que analizar otros "parámetros e indicadores", tras confirmar que en la reunión se "revisarán números" con Provincia y Nación.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación reforzó las medidas de control en los operativos en los trenes con la participación de 2.500 efectivos para hacer efectiva la decisión de que el transporte publico sea usado solo por trabajadores de servicios esenciales.

En tanto, el jefe de Estado enfatizó en la entrevista de este mediodía que "la solución está en nuestras manos y es entender que hay una sola forma de preservarse: quedarse en casa; no vaya a ser que por relajarnos y salir todo el esfuerzo se vuelva inútil".

Fernández reseñó que "hay provincias donde el tema está más controlado, otras que creían que estaba controlado y se descontroló, y en Amba y Resistencia están los dos focos más intensos".

"Ahí hay que ser firmes y hacer entender que circular es un riesgo enorme. Esta mañana mi médico, que es director de un sanatorio privado, me dijo que en los últimos 15 días la cantidad de casos en ese sanatorio se multiplicó por cinco", explicó.

En otro orden, el mandatario dijo que "la pandemia dejó al descubierto la concentración en Capital Federal y Gran Buenos Aires de la economía del país" y resaltó que el coronavirus "afecta a esa región del Amba y termina afectado a un porcentaje muy alto de la economía, porque todo está concentrado allí".

"Eso demuestra lo mal que se desarrolló Argentina en términos federales, lo que debemos revisar a futuro porque la pandemia da la oportunidad de escribir otra historia", consideró.

Además, el Presidente sostuvo que, "si uno tiene en cuenta a las 9 millones de personas que accedieron al IFE y a los 2 millones de empleados en blanco a los que se asiste pagando la mitad del sueldo, podemos concluir que el Estado está socorriendo a la población económicamente activa casi en su integridad". "Cuando uno ve esas 11 millones de personas que van a cobrar el IFE, advierte la cantidad de gente que quedó al margen del sistema, y en la Argentina nueva que tenemos que construir está la obligación de que esa gente se incorpore", subrayó. En tanto, el Presidente explicó que "las prioridades se han visto alterados pero no cambiaron" con la pandemia y mencionó como temas principales a la deuda externa, poner en marcha la economía y mejorar calidad institucional.

"Lo que se alteró es la realidad a partir de la pandemia, que complicó la vida social, cambió las urgencias, complicó la economía y la negociación de la deuda", añadió.

Tarifas congeladas 180 días más

El Gobierno prorrogó por 180 días el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas natural. También extendió por el mismo período la prohibición de suspensión o el corte de los servicios a las empresas prestadoras de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital. Ambas medidas se tomaron por medio del Decreto 543/2020, que extendió los plazos previstos en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada en diciembre pasado. Además, se incrementó de tres a seis las facturas impagas (consecutivas o alternas) que un usuario vulnerable podrá acumular sin que la empresa de cualquiera de los servicios públicos pueda interrumpirle el suministro.

Los hogares vulnerables son aquellos donde vivan beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE); personas que cobren pensiones no contributivas y que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (Smvym); monotributistas sociales, y jubilados o pensionados. La definición también alcanza a los trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Smvym; a monotributistas de categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo; quienes perciban seguro de desempleo; personas electrodependientes; empleadas domésticas y exentos del pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Más plazo por cheques rechazados

El Gobierno nacional oficializó ayer su decisión de suspender hasta fin de año del cierre de cuentas y la aplicación de multas para personas jurídicas que tengan cheques rechazados. La decisión se oficializó a través del Decreto 544/2020 publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Economía, Martín Guzmán. La decisión fue dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. El decreto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 312/20; además, la medida comenzará a regir a partir del día de su publicación. Por ello, se suspende hasta el 31 de diciembre la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias.