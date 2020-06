Policías de la Seccional 16º de Abra Pampa fueron aislados

Tras el caso confirmado de Covid-19 de un comisario que se desempeña en la Seccional 16º de Abra Pampa, efectivos policiales de esa unidad fueron aislados alrededor de las 13. Dos horas después, y antes que lo decretara la Provincia, el intendente Ariel Machaca anunció que Abra Pampa volvía a fase 1, es decir a la cuarentena más estricta.

Recomendó a toda la población a quedarse en casa, "ese es el mejor remedio", dijo el jefe comunal con una profunda preocupación, esperando el parte oficial del Comité Operativo de Emergencia provincial

El titular del Ejecutivo municipal en la página de Facebook de la comuna puneña publicó: "Habiendo tomado estado público un caso de Covid-19 en nuestra ciudad, mientras se esperan instrucciones del COE provincial, la Municipalidad de Abra Pampa insta a la comunidad en general a tomar aislamiento preventivo quedándose en sus casas, porque de acuerdo a los sucesos de público conocimiento será inevitable volver a fase 1, recomendando a pobladores de las zonas rurales evitar viajar a nuestra ciudad".

"Posteriormente vamos a estar dando instrucciones concretas, es de esperarse que esté viniendo gente de sanidad" a Abra Pampa, dijo Machaca, quien estimaba que era "inevitable" que toda la provincia volviera a fase 1, tal como dispuso horas después el gobernador Gerardo Morales.

"Llamamos a la población de Abra Pampa a aislarse, a que se quede en casa, no salgamos. A la gente que está viniendo de las zonas rurales que no lo haga, porque no va a poder ingresar", avisó el intendente.

Tras la disposición, se aguardaban estrictos controles por parte de la Policía y Gendarmería Nacional, por lo que no habrá ni egreso ni ingreso hacia Abra Pampa. "Ya me puse en contacto con los comisionados municipales para que tomen los recaudos necesarios", agregó Machaca sobre otras jurisdicciones puneñas.

Desde el nosocomio instaron a la población de Abra Pampa a no entrar en pánico: "Hay que tomarse una dosis de tranquilidad cada hora", dijo José Patagua, jefe de Enfermería. Además, solicitó a tomar las medidas de higiene respectivas como el lavado de manos, la desinfección respectiva y lógicamente la permanencia en los hogares.

Tras confirmarse el caso y la disposición de volver a cuarentena obligatoria, la población abrapampeña se agolpó a los comercios para realizar compras, proveyéndose principalmente de alimentos por varios días.