Proyecto “Sonarte Perico” para músicos

Los artistas de Perico, tienen una buena oportunidad, para realizar un trabajo en conjunto y poder sacar un primer material digital, que contenga canciones 100% de Perico con músicos que hayan nacido en la ciudad y deseen cultivar una cultura musical de identidad. Se trata del proyecto denominado “Sonarte Perico”, que consiste en grabar y distribuir un primer álbum con el fin de difundir el arte musical de los artistas de la ciudad comercial, por eso los propietarios del estudio “Sonar”, Lucas y Franco Terrades, lanzaron una campaña, para que los independientes, puedan sumarse.

Así hubo gran promoción al respecto en redes sociales y en medios de comunicación y alrededor de 60 periqueños adeptos a la música, se inscribieron y quieren formar parte del disco, que será distribuido por cada artista. El principal requisito, para formar parte de la idea, es ser periqueño, algo indispensable para los organizadores y comprometerse a difundir los flyers informativos por las redes. El plazo de inscripción finaliza hoy y se podrán realizar consultas llamando al 388 586894, o bien en las cuentas de Facebook de Lucas o Franco Terrades. Vale destacar que con esta propuesta se busca fomentar, apoyar, preservar y difundir la actividad musical de cualquier género de Perico y la convocatoria es para solistas, grupos, orquestas y todo artista musical que quiera participar.

La intención no tiene un fin de lucro, las grabaciones y la ejecución del disco, no tiene costo para los artistas, el único fin es el difundir el talento periqueño. Sonar Estudios, se ubica en el barrio Río Blanco, pertenece a los hermanos Terrades, artistas conocidos en la ciudad que siempre apostaron a distintos proyectos musicales y generaron nuevas ideas. En esta iniciativa, apostaron a la solidaridad, ya que muchos de los independientes, no tienen las posibilidades económicas para ir a un estudio y grabar sus canciones de manera profesional.

Lucas Terrades dijo que “es un proyecto que llevamos a cabo con mi hermano (Franco), queremos promover y cultivar la cultura periqueña y darle la oportunidad a todos los artistas, para que puedan grabar profesionalmente un tema y que se pueda difundir por distintos medios. Hace mucho que lo queríamos hacer, ya en 2017 habíamos pensado en esto, nuestra idea siempre fue ayudar musicalmente con el objetivo que Perico avance, en este sentido”, explicó.