El gobernador Gerardo Morales firmó un decreto que dispone de ayuda económica para aquellas actividades no esenciales que se vieron afectadas por la cuarentena.

Anoche durante informe del Comité Operativo de Emergencia, el gobernador de la Provincia Gerardo Morales anunció que iba a firmar un decreto de subsidios y créditos de ayuda económica para aquellas actividades no esenciales que fueron perjudicadas por la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus.

El “Programa de Asistencia Económica COVID- 19” está destinado a personas humanas o jurídicas que desarrollen actividades no esenciales o no habilitadas para funcionamiento como supuestos de excepción del “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.

Dentro del programa se suman los Anexos I – Para actividades no esenciales o no habilitadas, y II – Para entidades o actividades deportivas no habilitadas.

El Programa consistirá en subsidio de hasta sesenta mil pesos ($60.000) por única vez. O crédito de hasta doscientos cuarenta mil pesos ($240.000), tasa cero de interés, con plazo de gracias de seis meses y pagadero hasta en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

Los beneficios no podrán acumularse.

“Asistencia Económica COVID-19” I – Para actividades económicas no esenciales o no habilitadas

Los solicitantes deberán acreditar:

Actividad económica no esencial o no habilitada, inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Dirección Provincial de Rentas, antes del mes de marzo de 2.020.

Habilitación comercial- provisoria o definitiva- vigente al día de la presentación de la solicitud.

Garantías reales y/o personales suficientes para el otorgamiento del crédito.

Domicilio y desarrollo de su actividad económica en el territorio provincial.

No podrán acceder: Personas que desarrollen actividad esencial o habilitada por autoridad nacional o provincial. Monotributistas o autónomos que trabajen en relación de dependencia. Jubilados y/o pensionados. Beneficiarios de cualquier tipo de ayuda económica, subsidio o créditos otorgados por el gobierno nacional o provincial.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción quien evaluará, aprobará y definirá monto de subsidio o crédito entre otras normas reglamentarias.

“Asistencia Económica COVID- 19 II – Para entidades o actividades deportivas no habilitadas

Los solicitantes deberán acreditar:

Actividad deportiva no habilitada o resulta liga, asociación, federación o entidad deportiva reconocida antes del mes de marzo de 2.020.

Habilitación comercial – provisoria o definitiva – vigente al día de la presentación de la solicitud.

Garantías reales y/o personales suficientes para el otorgamiento del crédito.

Domicilio y desarrollo de su actividad económica en el territorio de la provincia

No podrán acceder: Personas humanos o jurídicas que hayan recibido beneficios, subsidios o ayuda económica de cualquier naturaleza de los gobiernos nacional o provincial.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaria de Deporte y Recreación, quien evaluará, aprobará y definirá el monto de subsidio o crédito entre otras normas reglamentarias.

Para ambos beneficios, el decreto establece que el Ministerio de Hacienda y Finanzas de forma trimestral deberá informar el desarrollo del Programa de Asistencia Económica COVID-19 y será el organismo que otorgue la transferencia de partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente.