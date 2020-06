"No existe apuro para retomar la competencia"

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, aseguró ayer que no existe "apuro" por retomar la competencia en las copas Libertadores y Sudamericana, que tendrán un "calendario flexible", posibilitando jugar "un 30 de diciembre o en enero". Hace unos días aseguraban que la idea era volver en septiembre u octubre. Ahora se cambió de opinión.

En declaraciones a radio Rivadavia, Domínguez insistió además en la duda que gira en torno a la realización de la final única 2020 en el estadio "Maracaná" de Río de Janeiro, que es una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus en Brasil.

"Es todo un tema, hay que evaluar cómo sigue el virus y su evolución. Nuestro deseo sigue siendo el mismo, de jugar en Sudamérica, pero estamos atados a eso", remarcó, ante la chance de volver a llevar la final a Europa, como ocurrió en 2018, por otra razón, con River-Boca.

"No hay apuro para retomar la competición. Si se tiene que jugar el 30 de diciembre, se jugará, y en enero también. El calendario será flexible y lo primordial siempre será la salud. Junio, julio y agosto será difícil", declaró en el programa "La Oral Deportiva". En ese sentido, agregó: "No tengo fechas tentativas. Claro que me gustaría, pero sabemos que el virus está en plena evolución. Estamos trabajando para volver y se va a terminar tanto la Libertadores como la Sudamericana y se va a comenzar con las Eliminatorias del Mundial, volviendo a la vida normal pero siempre respetando el ciclo de los virus".

Domínguez consideró que el coronavirus "es un enemigo que no conocemos y ataca de diferentes maneras", por lo que hay que confiar en quienes estudiaron las políticas que se tomaron en cada país. "Hicimos un parate, una pausa pero quiero que quede claro que el fútbol retorna, que va a volver y que vamos a respetar los tiempos de las políticas asumidas en cada país. Tuvimos las ventajas de que nos pasó después de otro país y fuimos prudentes", cerró.

Cancelaciones

La Conmebol anunció la cancelación de siete torneos de selecciones y clubes de Futsal y Fútbol Playa que iban a realizarse en 2020, mientras que postergó la Copa Libertadores femenina de fútbol para 2021, manteniendo la sede en Chile, a raíz de la pandemia del coronavirus. Así lo informó mediante un comunicado oficial a las diez asociaciones miembro, en el que ratificó además la realización de la fase final del Sudamericano Sub 20 femenino, en Argentina, y el Sudamericano Sub 17 femenino, en Uruguay, para los últimos dos meses de 2020. La AFA decidió dar por finalizado el primer torneo profesional femenino sin campeón ni descensos, pero anunció que Boca era el clasificado a la Copa.