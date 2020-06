"Me siento privilegiado de tener trabajo en esta época"

El palpaleño Francisco Bachino vive en Australia, más específicamente ahora transita una cuarentena flexibilizada que permitió la apertura de comercios e institutos aunque los vuelos todavía están suspendidos. “Al principio tuvimos mucho miedo pero le pusimos la mejor energía posible”, contó optimista el jujeño pese a haberse quedado sin trabajo al inicio de la pandemia. “Con esto del lockdown (cierre de emergencia) me quedé sin trabajo porque cerraron todos los restaurantes durante los dos meses del aislamiento estricto”, relató. Pero las buenas energías dieron sus frutos y al tiempo consiguió un puesto como pizzaiolo (chef de pizzas) en un restaurante italiano que tiene como especialidad las pizzas al horno a leña. “Me siento un privilegiado de tener trabajo en esta época porque la situación ahora no es muy buena”.

Es que Melbourne se caracteriza por tener una población muy grande de estudiantes internacionales que en su mayoría trabaja en el rubro gastronómico o en rubros afines y al haber cerrado los comercios no hubo oferta laboral para nadie. “Los residentes australianos han recibido asistencia económica por parte del Gobierno pero no así los extranjeros”, comentó el palpaleño aunque destacó que aunque no en la misma magnitud, muchos están siendo ayudados con alimentos.

Francisco Bachino junto a su compañera de la vida Gabriela Kriner iniciaron su aventura allá por el 2017 cuando decidieron mudarse a Nueva Zelanda y gracias a algunas puertas que se les fueron abriendo es que ahora continúan escribiendo su historia pero desde Australia. El jujeño cuenta que al ser una ciudad de paso por el vaivén de miles de estudiantes, es un tanto difícil afianzar lazos con nuevos amigos porque además las distancias son extremadamente largas pero que afortunadamente, “nunca faltan esas personas que siempre están” ya sea para tomar un café o hacer un asado al mejor estilo argentino.

Cumpliendo sueños y metas

Este andar lejos de la tierra de origen lo impulsó a concretar una de sus materias pendientes: estudiar cocina. Con todas las medidas sanitarias correspondientes el palpaleño logró retomar las clases prácticas a las que ahora sólo pueden asistir 5 estudiantes. Es así que pese al cansancio por las agitadas jornadas laborales Francisco tiene todas las fuerzas puestas en terminar con esa carrera que le apasiona. Y como de comida se trata, el palpaleño no pudo reprimir la añoranza por las empanadas jujeñas, esas que tanto extraña y tanto le gustan al punto de tener una tatuada en uno de sus hombros. “Me encantan las empanadas y las extraño un montón al igual que el locoto” y un poco también la coca de coquear, que más que nada extraño a la circunstancia en la que coquearía, “en una juntada con los changos comiéndonos un asado”, exclamó.

Volver a Jujuy

Pero esta situación de lejanía no será siempre. Tanto Francisco como su compañera tienen entre sus planes volverse a vivir en algún momento a su provincia natal. “Para mí no hay nada más lindo que Jujuy. Yo quiero volver a vivir allá en algún momento pero no ahora. Todavía me quedan dos años de estudio aquí así que unos años más estaremos por acá”, contó. En ese marco contó que pese a los miedos que genera salir del país en busca de nuevos rumbos “vale la pena” porque esas son las situaciones que “dejan mucho crecimiento” y más aún allá donde “lo interesante es el mix cultural” que hay y del que se aprenden muchas cosas desde historia, gastronomía y hasta la destacada y minuciosa cultura del café que tiene Australia.

Según previsiones del Gobierno australiano se estima que para mediados de julio una etapa más flexibilizada de la cuarentena que, si no suceden mayores contratiempos en materia sanitaria, para septiembre se prevé el regreso a la normalidad. Un momento ansiado y anhelado por miles de millones de personas en todo el mundo y que particularmente el palpaleño espera como siempre “positivo, porque es la única forma de sobrellevar esta situación de la mejor manera”.