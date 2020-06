Las confesiones hot de Sofía "Jujuy" Jiménez: "Tuve sexo en..."

A casi dos meses de separarse de Juan Martín del Potro, Sofía "Jujuy" Jiménez transita la cuarentena en soledad y muy activa en Instagram, red social en la que se animó a responder preguntás súper íntimas y hot de sus seguidores virtuales.

En complicidad con los usuarios, la modelo y periodista dio detalles de su vida sexual, tras la ruptura con el tenista, y reveló en qué lugares insólito tuvo sexo.

-¿Sexo post rendir sirve para relajar?

-Nos pusimos quenchi. Esto siempre, en cualquier momento, antes, después, siempre hace bien. Ahora, en cuarentena, bueno...

-¿Posición preferida en la cama?

-Les juro que ya me río de solo pensarlo porque no pueden ser tan culiados. ¡No me pregunten estas cosas! O sea, separada, cuarentena. No, da. (Todas, ah re)

-¿Qué te fijás en un hombre?

-En realidad, diría que el humor mata absolutamente todo.

-¿Cuál es el lugar público en el que te gustaría tener una fantasía sexual?

-He cumplido varias de mis fantasías, no sé si tengo ahora una nueva. En un ascensor, en la playa fue increíble y en un balcón, de noche, al aire libre.

-¿Cuántas veces por día? ¿Mañanero o noche?

-Me hago la canchera con las preguntas y después me da vergüenza responderlas. No importa la cantidad sino la calidad. ¿Entre noche o día? Si es a la mañana, no vas a tener excusas para andar con una mega sonrisa. Y a la noche es como la mejor forma de cerrar el día. Resumen: siempre está bien.