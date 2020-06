Agustina Apaza puede soñar con Tokio 2021

La experiencia y el sueño intacto.

Apaza hasta el 3 de marzo previo a la pandemia en las competencias puntuables estaba igualada con Paula Quiroz y Sofía Gómez.

En Jujuy, la biker Agustina Apaza es la única deportista jujeña con chances de estar en los Juegos Olímpocos Tokio 2021. El objetivo iba a intentar conseguirlo junto con otras dos corredoras (Paula Quiroz de Misiones y Sofía Gómez Villafañez de Chubut) hasta que en marzo quedó suspendido hasta el año que viene (se especula para marzo o abril de 2021) los campeonatos clasificatorios, según comentó Apaza a El Tribuno de Jujuy.

Por lo pronto la capitalina radicada en El Carmen ya recibió el permiso especial del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) para ponerse a punto desde el aspecto físico. Es que hace pocos días el Gobierno nacional firmó la autorización que permite a las y los atletas olímpicos entrenarse a pesar de la pandemia de coronavirus, siempre y cuando ya tengan un lugar en los Juegos de Tokio del año que viene o para las clasificaciones del 2021 para viajar a Japón, y en varias de las provincias que mantienen la flexibilización los deportistas ya volvieron a sus rutinas.

"Sería la frutilla del postre en mi carrera con 40 años, pero tengo que definir esto con otras dos corredoras ya que en el ránking olímpico para la clasificación se suma la puntuación de los últimos 2 años, aquí era desde el 27 de mayo de 2018 hasta el 28 de mayo de 2020 y se congeló todo en marzo pese a que competí hasta el 8 de marzo pero eso no me hicieron valer y la que sí vale fue la que corrí el 3 donde mantenía igualdad con las chicas", empezó contando la pedalista jujeña.

Posteriormente detalló que "estuve 40 días parada sin pedalear y los entrenamientos fueron complicados en casa. Y cuando se habilitó

pude salir de a poco en El Carmen haciendo un trabajo de base y el domingo pasado antes de volver a fase 1 hice 6 horas de pedaliada. Mantengo contacto permanente con Fernando Castro que es el entrenador de Selección Nacional pero está en la misma incertidumbre que estamos todos", agregando que "el MTB es un deporte muy técnico que te exige ritmo de competencia y ahora con el permiso hay que ver si puedo salir a entrenar en Jujuy porque hay otros deportistas de otras provincias que no los dejan".

Otros títulos y logros

Entre algunos de los logros de Agustina Apaza se puede mencionar que fue 2 veces Campeona Argentina de XCO; 4 veces Campeona Argentina de Rally Marathon; 4 veces Campeona Argentina de Relevo por Equipos; 2 veces ganadora de la Copa Nacional de MTB; 2 veces Campeona Argentina de Rally en Parejas, Subcampeona Argentina de Rally; Subcampeona Argentina de XC; 4 veces Campeona Región NOA; 6 veces ganadora del Rally Trasmontaña. Así también 4 veces ganadora del Desafío al Valle del Río Pinto. 4 veces ganadora de la Revancha al Desafío al Valle del Río Pinto.

La pareja que es orgullo jujeño

Agustina Apaza y César Lettoli son una pareja de bikers jujeños que durante los últimos años consolidaron con la bicicleta y en el día a día. A la revista triamax.com en su momento le comentaron que se conocen a mucho tiempo pero un gesto del carmense sirvió para que la licenciada en Economía capte su atracción. “Estaba por correr la Revancha de Río Pinto (Córdoba), faltaba poco para largar y no podía poner la rueda. Era una bola de nervios.

César pasó, me ayudó con toda tranquilidad y me dejó la bici perfecta”, comentó Apaza. Y son orgullo jujeño porque en agosto de 2019 con la participación de más de 3.500 bikers compitieron en la 26º edición del Transmontaña, Rally de Mountain Bike en Tucumán. Y en la modalidad mixta lograron el triunfo. Tal fue la felicidad que Agustina llegó a publicar es su facebook “Trasmontaña 2019, sos nuestro!!! Sin dudas, la carrera más linda y de la que me siento parte con el corazón!! Feliz de poder compartirla, disfrutarla y ganarla una vez más con mi compañero perfecto @cesarlettoli. Agradecida a todos los que nos alentaron pero sobre todo al mejor consejero y amigo Rubén Lettoli”.