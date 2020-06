"Siempre sentí un vínculo muy profundo con Jujuy"

En el marco del "Programa de estrenos durante la emergencia sanitaria" impulsado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), esta semana llegó a CineAr Tv y a CineAr Play el filme "Algo con una mujer", de Mariano Turek y Luján Loioco, una película basada en la obra "La Rosa" del santafesino Julio César Beltzer y que protagonizan María Soldi, Abel Ayala y Manuel Vignau. El Tribuno de Jujuy habló con la codirectora de la cinta Luján Loioco quien hace unos años filmó en Jujuy "La niña de los tacones amarillos".

La cineasta durante una amena charla se refirió a su nueva producción ambientada en 1955 y recordó con mucho afecto su paso por nuestra provincia.

La acción de "Algo con una mujer" se desarrolla en 1955, en un barrio de mala fama de una ciudad de provincia; Rosa, costurera y aburrida ama de casa, amante de las historias de detectives, pasa gran parte del tiempo sola, su marido es militante político y no está muy presente en el hogar. De pronto se produce el hecho que lo cambia todo: Rosa se convierte en la única testigo de un crimen. A partir de allí su mundo de fantasía y la realidad se encontrarán y Rosa se convertirá en la protagonista de su propio policial.

"Algo con una mujer" es una apuesta arriesgada del cine independiente nacional. El filme de narración clásica es un entretenido policial negro atravesado por sucesos de la historia argentina que ubica su acción en 1955 antes de la caída del peronismo. La película es de inteligente concepción visual e introduce al espectador dentro de una trama detectivesca protagonizada por una ordinaria ama de casa llena de contradicciones internas y se juega con una recreación de época que resultó muy efectiva, prolija, detallista y funcional a la acción.

¿Cómo está viviendo este estreno particular en TV y en plataformas digitales?

La verdad que lo estamos viviendo con mucha felicidad. Nosotros hace casi un año y medio que estamos intentando estrenar la película pero la distribución de cine está atravesando una crisis muy fuerte porque cambiaron los modelos de consumo, así que habíamos conseguido muy pocas salas cuando nuestra intención era tener un estreno nacional, hasta me inscribí como distribuidora independiente para poder presentar la película.

Pero ahí se declaró la cuarentena y en el medio surgió esta posibilidad en el "Programa de estrenos durante la emergencia sanitaria" del Incaa y que la verdad nos vino a resolver lo que queríamos, es decir, tener un estreno federal, en una única fecha, en simultáneo en todo el país. Y que sea gratuito es un plus porque hace que el acceso sea más fácil para todos. Aunque es algo capcioso porque para acceder la gente tiene que saber que la película está ahí y los recursos para promoción son pocos.

¿Por qué decidieron inclinarse por este proyecto?

El proyecto originalmente lo arrancó Mariano Turek, el codirector, hace casi una década. Estaba haciendo un trabajo sobre dramaturgos y se topó con el santafesino Julio César Beltzer, autor de la obra "La Rosa", en ese momento le gustó mucho la pieza y le vio mucho potencial cinematográfico y empezó a trabajar en una adaptación por un par de años y luego lo dejó. Después nos conocimos cuando estábamos firmando "La niña de los tacones amarillos" allá en Jujuy (él era asistente de dirección) y cuando terminó la película me comentó sobre su intención de adaptar esta obra. Empezamos en 2014 con un nuevo proceso de escritura y de adaptación ya alejándonos bastante de la obra original, así, con los elementos que tenía la obra (el crimen, el secreto, el estado de turbulencia del país), tratamos de construir un policial, un relato clásico, con los códigos del film noir o más específicamente desde el domestic noir (una variante en la que quien encarna el rol del detective del caso es una persona común). Aquí la protagonista es una ama de casa, Rosa quien lleva adelante la investigación de un crimen. Fue un proceso largo, de seis años, pero al final no tan largo porque seis años para un proyecto desde su génesis hasta su conclusión nos es tantísimo para el cine independiente.

¿Por qué optaron por un policial de narrativa clásica?, algo tal vez poco habitual en el cine independiente nacional.

Bueno son momentos y tendencias, durante un tiempo determinado se le dio más visibilidad a relatos más disruptivos, alejados del cine de género pero siempre hubo muchos tipos de cine argentino, la diversidad de miradas es bastante grande en nuestro país y dentro de eso hay gente que le gusta el género, hay otra que le gusta algo más lo provocador, a otros lo contemplativo, etcétera. Tomar una estructura clásica no es algo malo, grandes directores como Hitchcock lo hicieron, pero tiene sus pros y sus trampas. Su lado bonito es que cualquiera disfruta que le cuenten un cuento con un inicio, un desarrollo y un final, a todos nos gusta entrar en un universo distinto por un ratito, pero por otro lado para el realizador es muy fácil caer en el estereotipo, y que sea un relato estupidizante. Entonces es tarea del director establecer una comunicación, interpelar al espectador tomando esa estructura clásica absolutamente.

Por un par de años al clásico no se le dio mucho espacio y la gente optó por otros relatos, pero esto se da más que nada porque no hay espacios para mostrar los distintos tipos de cinematografías que existen en el país. Sería importante desde la industria potenciar y desarrollar la plataforma CineAr, por ejemplo, para que realmente contenga a todas las películas que se producen porque hay mucho que no llega. Estaría bueno porque ahí uno elige y puede encontrar desde un policial hasta una propuesta de autor.

¿Cómo fue el desafío de hacer una película de época?

Siempre es complicado y más en el cine independiente. Entonces tuvimos que ser muy inteligentes con las decisiones y plantear un diseño de producción desde el guion que no niegue el presupuesto con el que contábamos sin plantear situaciones inverosímiles e imposibles de realizar. Entonces eso en el guion se tomó muy en cuenta, de hecho casi toda la fuerza dramática del filme transcurre en interiores y eso abarata mucho los costos de producción. Y por otro lado destinamos más fondos en áreas específicas como por ejemplo diseño de arte, los interiores estuvieron totalmente recreados en un Ph en donde hicimos todo y eso cuesta dinero. Y por otro lado, decidimos hacer todos los exteriores en San Antonio de Areco, pueblo que está a 100 kilómetros de la Caba y que por ordenanza municipal no puede tocar sus fachadas, entonces tenía las locaciones ya armadas (el empedrado, los frentes de las casas, las marquesinas comerciales) y nos dimos un par de lujitos porque pusimos un par de autos de la época en las calles pero claro que usando planos cerrados porque no teníamos para 15 autos en toda la calle.

¿Cómo fue codirigir y más con su pareja?

Esta es mi segunda película, es la primera de él (Mariano Turek). Nosotros somos pareja y tenemos una hija (tenía seis meses cuando estábamos filmando) así que fue difícil. Por un lado, está buenísimo porque te conoces y ya sabés un montón de cosas del otro y te manejas con más soltura, pero por otro lado, en algún punto los modos de decir las cosas no son los mismos que tendríamos con una persona común del equipo, es diferente. Y después nos dividimos de forma bastante natural en base a lo que conocemos de cada uno. Yo me ocupé de la dirección actoral del trabajo dramático con los protagonistas y Mariano trabajó más con los diseños de planes rodaje, en la comunicación con el equipo. Los dos perfiles que tenemos se sostuvieron bien.

¿Qué reflexión puede hacer sobre la situación peculiar que atraviesa el mundo y cómo afecta a la industria audiovisual?

La verdad que cuando uno está atravesando la crisis es muy difícil reflexionar. Yo creo que es mejor hacerlo en el después. Pero hay que considerar que nuestra área (como muchas otras áreas productivas del país) está paralizada y realmente los técnicos están en una situación de desespero porque ya son más de 100 días sin producir y no hay señales de cuándo se va a poder reactivar la actividad. La informalidad del trabajador audiovisual es preocupante, no están amparados bajo ninguna óptica del Estado y quedaron a la deriva. Y por otro lado, en estos momentos es cuando toda la gente más está consumiendo audiovisual vía streaming. Considero que las grandes compañías como Netflix que se están nutriendo de la producción de todo el mundo, deberían hacer un fondo para un medio que está empobrecido. Hay muchas cosas para hablar y ver qué está pasando, cómo se puede fortalecer y formalizar la industria a nivel nacional. Los reclamos surgen del centro pero en realidad están los técnicos de todo el país parados, en muy pocos lugares se reactivó la actividad audiovisual.

¿En qué está trabajando actualmente?

Terminé de escribir una película que se llama "La Reina del Bosque", ahora estoy tratando de reunir la financiación, es un filme para rodar en la Patagonia y también estoy escribiendo con un director de Viedma que se llama Sihuén Vizcaíno, es una película sobre la época de la Conquista del Desierto, estamos intentando ver si se puede filmar el próximo año.

¿Cómo es su vínculo con Jujuy, tras rodar aquí "La niña de los tacones amarillos"?

La verdad con Jujuy me pasa algo muy fuerte, son esas cosas que no se pueden entender, ni saber por dónde viene pero siempre sentí un vínculo muy profundo con Jujuy desde que lo conocí cuando era chica. Luego tuve la una experiencia hermosa durante el rodaje de la "La niña..." en Tumbaya. Volví varias veces para exhibir la película, me quedé en contacto con actores y trabajadores de allá como Fernanda Uzqueda, Omar Lafuente, personas muy activas artísticamente en Jujuy, con Pablo Aramayo de producción. Me quedé con muchos vínculos y veo siempre los trabajos de Jujuy a los que voy teniendo acceso a través de internet. Ahora estoy con muchas ganas de volver, ojalá que en un futuro pueda regresar para hacer algo.